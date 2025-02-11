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春節急診大增、初二4.5萬人次最多 類流感就診數再創10年新高

2025/2/11 15:29（2/11 15:58 更新）
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（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北11日電）衛福部統計，春節平均每天急診就診3.7萬人次，高於去年同期的2.7萬人，以1月30日初二4.5萬人次最多。疾管署提醒，類流感門急診人次再創10年新高，傳播風險持續。

衛生福利部醫事司副司長劉玉菁今天告訴中央社記者，今年農曆春節期間急診就診人次確實比往年高，從平均數字來看，去年同期每天急診就診約2.7萬人，今年平均3.7萬人，整整多出1萬人，分析和假期長、諾羅病毒、流感、天冷等因素有關。

春節期間又以初二4.5萬人次達最高峰。劉玉菁表示，春節後雖然逐漸下降，但最近一週每天急診就診仍達2.5萬人次，若和非春節時的數據相比，過往平日急診約1萬人次、假日約2萬人次，等於上週急診每天都處於假日就醫狀態。

台灣急救加護醫學會理事長、台大醫院急診醫學部代理主任張維典接受媒體電訪說明，近期急診真的是「大爆發」，急診壅塞已逐漸變成常態，沒想到今年過年後又成長，連以往急診不會塞車的醫院，都有20、30人起跳在苦等；推測與流感及諾羅病毒流行、天冷重症上升、護理人力不足開床受影響最有關，這是一大警訊。

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根據衛生福利部疾病管制署下午在例行疫報公布的最新統計數據，今年2月2日至8日類流感門急診就診達18.1萬人次，為近10年同期最高。且近期流感併發重症病例數呈上升趨勢，最近1週新增128例重症病例，28例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。

疾管署發言人曾淑慧表示，預估最快本週或下週流感疫情就會下降，不過因為近期有元宵燈節、學校開學，加上氣溫下降，疫情可能上下波動，仍要持續觀察；目前公費流感疫苗仍有1.3萬劑，提醒高風險民眾盡快接種。（編輯：管中維）1140211

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