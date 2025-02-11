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大S驟逝 新加坡基層診所流感疫苗詢問度翻倍成長

2025/2/11 15:29（2/11 15:41 更新）
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新加坡基層診所近期接到有關接種流感疫苗的預約和詢問比平常多了5至10倍。圖為新加坡診所醫師鍾榮康為病患看診。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年2月11日
新加坡基層診所近期接到有關接種流感疫苗的預約和詢問比平常多了5至10倍。圖為新加坡診所醫師鍾榮康為病患看診。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年2月11日
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（中央社記者吳昇鴻新加坡11日專電）藝人大S因流感併發肺炎過世，使得流感疫苗接種熱度提高。在新加坡，有基層診所接到有關接種流感疫苗的預約和詢問比平常多了5至10倍。對於流感疫苗接種需求增加，身處社區前線的醫療人員相當有感。

藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎在日本過世，使得接種流感疫苗的討論浮上檯面。最近幾天，位於新加坡一處鄰里社區內的鍾伊診所（Chung & Ee Medical Clinic）接到有關流感疫苗的接種預約與電話詢問，比平時多了5倍以上。

中央社記者實地走訪這間診所，醫師鍾榮康（Chung Wing Hong）告訴記者，流感季節11、12月已經開始，預計會持續到2、3月，這段期間感冒病患較多，且農曆新年剛過，民眾團聚易使病菌傳染；大S離世消息一出，確實很多民眾打電話、透過網路平台或實際到訪診所詢問接種事宜，「相較以往，（詢問度）大概增加了5到10倍」。

他指出，很多診所可能沒有太多當季疫苗存貨，目前他的診所流感疫苗庫存還算充足，但如果這樣強勁的需求持續出現而供應跟不上，疫苗可能會暫時缺貨。不過，下一季的疫苗大約3月中旬陸續到新加坡，屆時存貨就會上升。

新加坡衛生部數據顯示，1月26日至2月1日綜合診療所每天平均接洽上千名急性上呼吸道感染病患，相較前2週增加超過一成，其中流感病患占30%。今年初，新加坡民眾對接種流感疫苗的需求增加，上千人透過健康服務預約系統預約接種。

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一名已施打疫苗的民眾阿里（Ali）今年40歲，他告訴中央社，原本覺得流感只是咳嗽感冒，但看到大S逝世新聞才知道流感可能引發重症，加上身邊有些親友得到流感，因此自己與長輩前來接種「安心多了」。

新加坡傳染病專科醫師梁浩楠在聯合早報報導中指出，去年底流感相關病例就居高不下，若有發燒、咳嗽和喉嚨痛的症狀，90%是感染流感病毒。儘管病例與往年的情況相同，但有更多人接種疫苗。在新加坡，參與健康SG計畫且符合國家成人免疫計畫（National Adult Immunisation Scheme）條件的公民，能用一年一次免費流感疫苗接種，例如年逾65歲的長者等。符合資格的新加坡公民到藥房接種疫苗時能享有相關津貼、所需支付的費用介於新幣9到35元。（編輯：陳承功）1140211

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