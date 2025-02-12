公費流感疫苗增購10萬劑 台灣東洋1270萬決標

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（中央社記者曾以寧台北12日電）藝人大S流感重症驟逝引發民眾搶著接種流感疫苗，政府增購10萬劑公費疫苗，提供65歲以上等11類高風險族群施打。採購案今天公告決標，將以新台幣1270.5萬元向台灣東洋採購。

這一波流感疫苗搶打潮，上週單日接種量最高衝上7.3萬劑，疫苗即將用罄。行政院日前指示衛生福利部疾病管制署增購10萬劑，最快20日起，提供幼兒及65歲以上長者等11類高風險對象優先接種。

根據今天決標公告，共有賽諾菲股份有限公司、台灣東洋藥品工業股份有限公司2廠商投標，其中賽諾菲標價新台幣2436萬元、台灣東洋標價1270.5萬元，最終由最低標台灣東洋得標。

疾管署統計，截至今年2月10日止，本季公費流感疫苗共已接種657.3萬劑（疫苗使用率99.8%），尚餘公費疫苗1.3萬劑，持續提供年滿6個月以上一般民眾施打。

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增購的10萬劑，則將優先由65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等，優先接種。

疾管署發言人曾淑慧昨天指出，流感就診人次在上週創下10年同期新高，目前仍處流行期，且因近期有元宵燈會、學校開學等活動，加上天氣降溫，疫情可能持續上下波動。（編輯：陳清芳）1140212