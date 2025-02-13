防流感疫情 國民黨籲政府做好資源配置

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）因應流感疫情，國民黨今天呼籲政府做好醫療資源及社區藥局的資源配置，預先做好防疫工作，落實醫療分級制，並讓社區藥局提供流感快篩給民眾，讓民眾安心。

國民黨今天召開記者會，組發會社會部主任水雲翔指出，春節以來，連日低溫造成急診室人滿為患，流感之外還有諾羅病毒肆虐，醫療人力吃緊，行政院增購10萬劑流感疫苗或仍有不足，呼籲行政院更積極採購公費流感疫苗，務必讓高風險族群能有疫苗可以施打。

水雲翔說，流感疫情升高的同時，綠營側翼卻造謠國民黨立委刪除疫苗預算，國民黨團澄清，去年4月中央政府採購688萬劑流感疫苗，是供去年冬天跟今年年初施打，今年流感疫苗一毛未刪，可如期於今年4月進行採購。

國民黨醫療委員會副主委王桂芸說，民眾出國前要先了解目的地的現況，也要了解自己的身體狀況，若有症狀可請醫生幫忙評估是否適合出國；在國外的自我保護很重要，要勤洗手並做好呼吸道的照顧，均衡飲食及充足睡眠都可以增強免疫力，保護自己也相對保護別人。

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中華民國基層藥師協會理事長沈采穎表示，政府似乎永遠在追著疾病跑，政府照理應該知道如何預防，年前就要緊急進口疫苗，但疾管署只有呼籲、沒有動作，造成疫苗供不應求。

沈采穎建議，政府應做好醫療資源及社區藥局的資源配置，確保重症患者救治與藥物的供應，並即時更新醫療機構的防疫機制，落實醫療分級制，將社區藥局納入第一線指標，減輕醫療院所的負擔，並讓社區藥局提供流感快篩給民眾，讓民眾安心。（編輯：謝佳珍、翟思嘉）1140213