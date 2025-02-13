抗流感 中醫師：中西醫搭配有助降重症

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）流感季未歇，中醫師提醒，中西醫搭配有助加速恢復，並可避免重症，但若要同時服用中西藥，務必間隔半小時；且生病或初癒時應避免吃薑母鴨、麻油雞等進補食材，恐讓症狀惡化。

台灣目前仍處於流感流行期，根據衛生福利部疾病管制署統計，最近一週（2月2日至8日）類流感門急診就診18萬1995人次，為近10個流感季同期最高；4日至10日新增28例死亡、128例重症病例，以感染H1N1為多，近期流感併發重症病例數呈上升趨勢。

中華民國中醫師公會全國聯合會今天上午舉行衛教記者會，國家中醫藥研究所研究員沈郁強簡報指出，經小鼠實驗證實，台灣清冠一號具有多靶點的作用機轉，可抑制H1N1流感病毒複製，降低過度發炎現象，改善病毒感染造成的呼吸道症狀，避免發生肺炎與重症現象。

沈郁強解釋，並非西藥或中藥誰優於誰，西藥主要針對抑制（殺）病毒，但抗病毒藥物對人體副作用較大，可能會有噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、過敏、呼吸困難等狀況；中醫則強調「清」病毒，透過發汗、催吐、瀉下等方式，以及體質調理，也就是平衡免疫。

沈郁強表示，以自己為例，中西藥搭配使用，原本通常要1到2週的病程，縮短到1週內就可望幾乎復原。不過他強調，重點還是在預防勝於治療，保持良好衛生習慣、接種疫苗、調整體質以增強免疫力，是預防病毒感染關鍵。

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中醫師公會全聯會精準醫療建構小組主委林展弘說，流感就是所謂的「天行時疫」，精準醫療建構小組研擬「新冠止咳一號」中藥複方，內含11味藥材，適應症包括乾咳、痰少不易咳出、咽喉不利、胸悶氣短、倦怠乏力、口乾舌燥等，對感冒、流感、氣管炎、支氣管炎、聲音沙啞、百日咳等都有一定功效。因為是藥方，中醫師會根據個人體質選用合適藥材。

天氣冷颼颼，薑母鴨、麻油雞是不少民眾心頭好，林展弘會前接受媒體聯訪提醒，比較溫熱的進補食材，在生病或初癒時不建議食用，應該先養胃，這時候腸胃消化系統比較弱，若服用補性強的藥膳，恐讓狀況惡化，留下長遠後遺症。（編輯：張雅淨）1140213