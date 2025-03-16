國醫節大會 賴總統：讓世界看見台灣中醫藥堅強實力

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（中央社記者高華謙台北16日電）總統賴清德今天出席國醫節慶祝大會時說，清冠一號在COVID-19期間造福世界，台灣也致力提升中藥材管理與標準化，讓世界看見台灣中醫藥堅強實力。未來政府會在全國各區域建立必要的超級電腦，可以運用超級電腦發展中醫藥。

賴總統上午出席「第95屆國醫節慶祝大會暨第17屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式」時致詞表示，他要感謝中醫界夥伴，除了平時在第一線守護民眾健康，也擔任政府與民眾橋梁，讓政府健康政策得以落實，更重要的是，在世界性傳染病COVID-19（2019冠狀病毒疾病）災難中，台灣中醫界表現非常傑出，「清冠一號救了無數的人，我就是其中一個」。

賴總統說，他本身是西醫背景，如果身體不舒服，首先想到的一定是直接去專科找同學或朋友治療，但在感染COVID-19時，他吃了清冠一號的藥粉，馬上就有非常神奇的感覺，整個肺部好像開起來，清冠一號後來也造福很多國家與病人。

賴總統表示，台灣中醫藥界長期透過制度與技術創新，持續推動中醫藥進步，隨中醫藥發展法立法，以及政府推動中醫優質發展計畫、中醫藥振興計畫，一步步強化中醫藥發展基礎，讓整體環境更成熟，現在台灣不論在中醫人才培育、醫療服務或科技創新應用等領域都穩健成長。

賴總統說，台灣也致力提升中藥材管理與標準化，確保中醫藥產業能符合國際規範，更進一步開拓全球市場，讓世界看見台灣中醫藥堅強實力。中醫藥不僅是台灣珍貴資產，更是醫療體系重要支柱，因為大家付出，讓中醫藥在預防醫學、慢性疾病管理及長照醫療等領域發揮關鍵影響，促進民眾健康。

賴總統表示，他是醫生背景，擔任總統後常問自己一句話，「有別於之前的總統，我可以給予台灣什麼額外的貢獻，我認為就是健康」，所以他一上任，就在總統府成立健康台灣推動委員會，希望民眾健康、國家正常、世界擁抱台灣。

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賴總統說，面對人口高齡化，如何確保長者健康與生活品質已成為重要課題，相信在政策推動過程，中醫藥一定扮演非常關鍵且不可或缺角色，像今天的大會有題目談及人工智慧與大數據就非常好，能讓台灣中醫藥發展更進一步。

賴總統表示，政府有心將台灣打造為人工智慧島，不僅會建立製藥中心，也會在全國各區域建立必要的超級電腦，並持續培養人才、鬆綁法令，中醫藥界可以運用政府建置的超級電腦發展中醫藥，大家共同努力。（編輯：蘇志宗）1140316