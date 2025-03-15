賴總統出席唐氏症特展 將持續提升身障照顧資源

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）總統賴清德今天出席唐氏症基金會舉辦特展時說，國家的偉大不在於國土大小、人口多寡，而是對身心障礙照顧是否足夠，政府已提出身心障礙照顧服務資源布建計畫，盼照顧身心障礙者。

3月21日是聯合國訂定的「世界唐氏症日」，唐氏症基金會舉辦「321創造我們的世界」特展，今天在台北車站舉行特展記者會，賴總統出席活動並致詞。

活動由一群唐寶寶的開場舞蹈「世界都看見」揭開序幕，帶動現場氣氛，賴總統致詞時也對唐寶寶開場舞蹈大聲讚揚，直言未來運動部成立後，能邀請表演團體來成為推廣全民運動的代表。

影片來源：中央社

總統賴清德（左2）15日在台北車站出席2025世界唐氏症日活動「創造我們的世界」，與唐氏症基金會董事長林正俠（右2）、台鐵公司董事長杜微（右）等人一同秀出腳上所穿的「不對稱襪」。中央社記者翁睿坤攝 114年3月15日

賴總統表示，政府的責任不僅要照顧唐氏症小朋友，還包含全部身心障礙朋友「政府都有責任要幫助他們」。因此從前總統蔡英文上任以來到現在，政府在這塊著墨很多，也在2024年到2028年間提出「身心障礙照顧服務資源布建計畫」，總計投入新台幣480.5億元經費。

賴總統表示，計畫將結合中央、地方政府以及民間團體力量，共同提升照顧服務，包含擴增社區式服務跟機構式服務、增加社工人力以及協助減輕家庭照顧者負擔，希望身心障礙者能像表演團體有自信地站上舞台。

賴總統也說，他認為一個國家偉大不在於國土大小、人口多寡或武力是否強盛，而是在於對身心障礙者的照顧是否足夠，這是一個社會文明指標，當一個國家社會越文明時，國家才有資格成為偉大國家，期盼大家一起努力。

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今年是賴總統連續第5年出席唐氏症基金會活動，唐氏症基金會今天特別也由唐寶寶頒發「全勤獎」給賴總統，感謝賴總統以實際行動力挺唐寶寶。

唐氏症基金會「創造我們的世界」特展主視覺由唐寶寶與專業設計團隊攜手創作，以純真的視角與創意描繪他們眼中的世界，展覽聚焦於三大概念，包含「機會」、「微笑」與「不麻煩」，作為支持唐寶寶融入社會的鑰匙，特展將展出至23日。（編輯：陳政偉）1140315

中華民國唐氏症基金會2025年世界唐氏症日活動以「創造我們的世界」為主軸，15日在台北車站盛大開展，現場有不少民眾參觀展區，開心在展示牆前留影。中央社記者翁睿坤攝 114年3月15日