急診塞車 醫護團體：基層週六開診逾8成提供服務

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）衛福部預估全台急診壅塞還要2、3週才能趨緩。11個醫護團體今天呼籲，基層醫療週六平均開診率達8成以上，提供流感快篩、藥物外，也有流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗接種等服務。

農曆春節過後急診仍大塞車，根據衛生福利部醫事司統計，今年春節平均每天急診就診3.7萬人次，高於去年同期的2.7萬人；截至昨天為止，就診仍達2.2萬人次，相當於過去平常假日就診人次。衛福部預估，塞床情況還要2、3週才能趨緩。

因應近期急診大塞車，中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會、台灣醫院協會、台灣醫學中心協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、中華民國基層醫療協會、中華民國基層醫師協會、中華民國診所協會全國聯合會發布聯合聲明，呼籲民眾先至鄰近社區醫院與診所就醫。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明接受媒體電訪說明，近日全台的大醫院急診塞爆，主要原因包括春節延續至今的流感與諾羅病毒流行，加上寒流來襲，心血管疾病患者增加，急診需求大幅攀升。同時也受整體醫療環境護理人力流失、相關給付偏低等大環境因素影響。

周慶明說，基層醫療週六平均開診率達8成以上，提供流感快篩及克流感藥物，也有流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗接種服務；民眾若出現類流感症狀或流感徵兆，例如發燒、頭痛、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛、疲勞、噁心、嘔吐和腹瀉等，先至鄰近社區醫院與診所就醫，經醫師判斷有需要再轉至急診，將急重症醫療資源讓給最需要的病人，以免造成醫療量能危機。

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過往平常的期間，衛福部曾說明，北部通常以台大、林口長庚比較容易有急診壅塞情形，中南部也有部分醫院會發生，例如中國醫藥大學附設醫院等，至於成大、高醫、高雄長庚則是偶爾會有部分時間壅塞，但並非常態。

台大急診醫學部主任張維典說，醫學中心的情況比較複雜，也有不少多重疾病患者，尤其現在人口老化，因醫療照護妥善、存活時間延長，有時會因多重併發症反覆入院，台大就有不少同時罹患多種癌症正在治療的患者，只要發生狀況就會到急診，但因不是可以立刻處理狀況，會在急診等住院，與一般中型醫院生態不太一樣。（編輯：管中維）1140213