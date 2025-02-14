流感估燒到3月 公費抗病毒藥物擴大使用延長

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）近期流感疫情持續處高點，疾管署今天宣布，公費抗病毒藥劑擴大用藥措施延長到3月15日，經醫師判斷符合條件者，不須流感快篩，即可開立公費藥劑，目前仍有約200萬份儲備量。

防範流感季肆虐，衛生福利部疾病管制署在去年12月15日起至今年2月28日期間，擴大增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」條件，為公費流感抗病毒藥劑使用對象。

然而至今流感疫情仍持續處於高點，根據疾管署最新監測資料顯示，流感重症通報數高於前4個流感季，流感併發重症死亡病例更是近10年最高，考量近期有元宵燈節活動、學校開學及氣溫下降等因素，預估流感疫情將延續至今年3月，因此，疾管署決定延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用措施。

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疾管署發言人曾淑慧接受媒體電訪說明，國內常態性儲備公費流感抗病毒藥劑，約為總人口的10至12%、相當約200萬人份，近期平均一週用掉3、4萬人份，「確實比較多」，但在3月15日到期後是否會再延長，得視疫情發展再來評估，畢竟抗病毒藥物也是抗生素一種，過度使用不是好事。

疾管署說明，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」的適用期限至今年3月15日止，醫師如遇有就醫之類流感病人，請加強詢問病患相關疾病史（如重大傷病或慢性病等），並依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不須流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機，維護民眾健康。（編輯：陳政偉）1140214