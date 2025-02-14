62歲高雄骨科名醫吳明峯病逝 流感引發心肌梗塞

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）高雄骨科名醫、中正脊椎骨科醫院院長吳明峯8日身體不適住進大同醫院，後因流感併發肺炎、心肌梗塞病情惡化，12日急救無效病逝榮總，享壽62歲；此消息今天震驚醫界。

中正脊椎骨科醫院今天發布文字訊息表示，院長吳明峯因身體不適意外辭世，全體員工同感遺憾，未來醫院事務由院長高振興主持，醫療團隊將穩定提供服務。消息震驚醫界，不少人在社群媒體上緬懷、哀悼吳明峯。

吳明峯是高雄骨科權威，根據中正脊椎骨科醫院官網，他畢業於國立陽明醫學大學醫學系，曾任台北市仁愛醫院骨科主治醫師、高雄市立民生醫院骨科主任。專長為關節微創重建手術、脊椎手術、退化性關節炎、關節病變、骨質疏鬆症。

吳明峯從醫以來都是骨科「爆診王」，過去在民生醫院看診時，一週5天，天天都看診2、300人，從早上看到半夜。他的門診外常常是看診時間未到，已經有一大排病患候診。

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吳明峯轉任中正脊椎骨科醫院後仍是看診數最多的醫師，他的診號常常是200人起跳，在同事眼中他是工作狂，常常忙到連吃飯、喝水、上廁所的時間都沒有。

吳明峯逝世的消息震驚醫界，更令曾讓他看診、開刀的病友發文哀悼，一名病友在社群媒體臉書（Facebook）上說，「幫我開過刀的名醫，你打的鋼釘還留在我體內，一路好走。」（編輯：郭諭儒）1140214