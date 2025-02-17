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增購公費流感疫苗2/20開打 北市1.2萬劑集中聯醫接種

2025/2/17 10:29（2/17 10:37 更新）
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圖為民眾接種公費流感疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北市衛生局今天表示，中央配發約1.1萬劑增購公費流感疫苗，加上台灣東洋額外捐贈、專供長者施打的1000劑含佐劑疫苗，將同步自20日起在聯合醫院開打。

包含台北市在內，多個縣市獲配的公費流感疫苗在2月初施打完畢，衛生福利部疾病管制署為因應民眾需求，增購10.5萬劑疫苗，優先提供幼兒及65歲以上長者等11類高風險對象接種。

台北市衛生局今天透過新聞稿表示，台北市獲配1萬1160劑公費流感疫苗，將自20日起透過聯合醫院各院區及12區院外門診部施打，符合資格的民眾可先至聯醫網頁預約，或到12區院外門診部現場掛號。

此外，衛生局指出，台灣東洋藥品工業公司捐贈台北市1000劑含佐劑流感疫苗，相較一般疫苗可產生較高的抗體效價並延長保護期，專供65歲以上長者接種，將集中於12區院外門診部，同步在20日開打。

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衛生局提醒，流感併發重症病例多為50歲以上民眾，且高達9成沒有接種這一季的疫苗，呼籲符合11類資格對象把握最後機會，儘速完成接種。

疾管署公布11類高風險對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、BMI大於30及高風險慢性病人等具潛在疾病者、孕婦、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專3年級學生、6個月內嬰兒父母、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。（編輯：張銘坤）1140217

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#流感疫苗
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