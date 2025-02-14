新北獲分配1.5萬劑公費流感疫苗 2/20開始接種

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）衛生福利部疾病管制署增購10萬劑公費流感疫苗，新北市衛生局今天表示，新北獲分配1.5萬劑，29區衛生所與合約醫療院所20日同步開打，接種疫苗後產生抗體約需2週。

藝人大S流感重症驟逝引發民眾搶著接種流感疫苗，因應流感疫情升溫及社會高度關注疫苗接種等需求，衛福部增購10萬劑公費疫苗，提供65歲以上長者等11類高風險族群施打。

衛生局疾病管制科長王美華今天上午接受中央社記者電訪表示，新北市獲配1萬5000劑疫苗，20日同步開打，以提升免疫力，降低重症和死亡風險。

王美華說，29區衛生所與合約醫療院院所都可以接種，相關接種站資訊可在新北市政府衛生局網站查詢。

另外，衛生局今天也發布新聞表示，15日下午於板橋區大遠百（米蘭廣場）及中和區環球購物中心1樓（近接駁車停靠站），開設社區接種站提供接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗與肺炎鏈球菌疫苗。

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衛生局說，肺炎鏈球菌疫苗自112年10月起，開放長者公費接種，65歲以上可接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13），間隔1年可再接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）。

另外，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）JN.1疫苗則有Moderna和Novavax廠牌可供選擇，2種廠牌均安全有效，衛生局呼籲滿12歲以上且尚未接種的民眾，選擇1種廠牌疫苗接種1劑即可，增強對抗主流病毒株的保護力。（編輯：李錫璋）1140214