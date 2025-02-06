卓榮泰：增購10萬劑流感疫苗 供長者幼兒等高風險族群使用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北6日電）藝人大S因流感併發肺炎在日本過世，引爆搶打疫苗潮。行政院長卓榮泰今天表示，公費流感疫苗預計一週內用完，因此同意衛福部再增購10萬劑流感疫苗，提供65歲以上長者、幼兒等11類高風險族群疫苗接種。

流感流行期加上大S因此離世，引發台灣流感疫苗搶打潮，行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，去年度公費流感疫苗共658萬劑，自去年10月開打至今，提供65歲以上長者、幼兒等11類高風險族群接種，而高風險族群逐步接種後，因截至去年底，剩餘約80萬劑，因此今年1月起開放年滿6個月以上接種。

卓榮泰說，近日因為不幸事件發生，民眾對於流感疫苗需求大增，但公費流感疫苗預計一週內用完，因此他同意衛福部再增購10萬劑流感疫苗，提供65歲以上長者、幼兒等11類高風險族群疫苗保護，減少重症及死亡。

（疾管署提供）

65歲以上長者、55歲以上原住民、6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、6個月內嬰兒之父母、高中職以下學生、具有潛在疾病者（包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者）、醫事及衛生防疫相關人員、托育人員、安養或長照機構受照顧者及員工、禽畜相關及動物防疫人員

卓榮泰表示，自費疫苗仍充足，民眾可自費施打，衛福部則應儘速增購公費流感疫苗，同時地方政府也應妥善規劃接種作業，提供便民服務。

透過 Google News 追蹤中央社

卓榮泰說，雖然疫苗基金預算以及公務預算撥補疫苗基金的預算分別被凍結新台幣100萬與1000萬元，政府依然要想辦法支持增購疫苗，提供高風險族群保護。

衛福部疾管署副署長曾淑慧出席行政院會後記者會解釋，增購疫苗流程順利的話，會在20日左右提供給高風險民眾接種，預算來源為今年度的疫苗基金。（編輯：蘇志宗）1140206