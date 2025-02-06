公費流感疫苗剩4萬劑 增購10萬劑供高風險者最快20日開打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北6日電）因應疫苗搶打潮，衛福部疾管署今天表示，再增購10萬劑流感疫苗，最快20日起提供幼兒及65歲以上等11類高風險對象優先接種；原採購疫苗目前剩約4萬劑，仍持續提供全民接種。

流感流行期加上藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本過世，引發台灣流感疫苗搶打潮，行政院今天表示，公費流感疫苗預計1週內用完，因此同意衛福部再增購10萬劑流感疫苗，提供65歲以上長者、幼兒等11類高風險族群疫苗接種。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天告訴中央社記者，公費流感疫苗昨天共接種4.6萬劑，今天尚有約4.3萬劑，仍持續提供全台年齡6個月大以上民眾接種。

曾淑慧說明，疾管署立即著手辦理疫苗緊急採購，向國內各流感疫苗廠商洽購；若疫苗採購程序及交貨過程一切順利，預估最快可於2月20日配送到位，提供11類原本公費流感疫苗接種計畫第1階段實施對象接種。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

11類對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

疾管署提醒，目前國內仍處流感流行期。流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等；若出現危險徵兆如呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，請儘速就醫以及時獲得治療。（編輯：陳清芳）1140206

疾管署6日表示，已增購10萬劑流感疫苗，將提供11類高風險對象優先接種。（疾管署提供）