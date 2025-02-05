流感疫苗搶打潮 基層醫籲優先接種高風險族群

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）藝人大S因流感併發肺炎在日本過世，引爆搶打疫苗潮。基層醫界今天聯合聲明呼籲台灣理性接種流感疫苗，讓年長者、慢性病患及抵抗力低下者等高風險族群優先接種，守護健康台灣。

台北市、新北市、基隆市、桃園市與宜蘭縣等地醫師公會今天發表聯合聲明，公費流感疫苗去年施打不踴躍，政府提早開放全民免費接種，面對突發疫苗大量需求，呼籲將公費流感疫苗留給特別需求高風險對象優先施打。除了公費流感疫苗，各醫療院所仍有自費流感疫苗可提供選擇。

聲明引用研究顯示，全民疫苗注射達3成可形成群體免疫效果，台灣歷年公費流感疫苗政策皆採購600至700萬劑，當全數接種完畢，2300萬人口的台灣就有群體免疫的保護力。台灣每年10月起推動公費流感疫苗接種，尤其鼓勵年長者、慢性病患及抵抗力低下等高風險對象優先接種。

這份聯合聲明指出，面對後疫情時代的免疫負債，即使在病毒橫行季節，民眾不需過度恐慌、搶打疫苗，出入公共場所、乘坐大眾運輸工具戴口罩、勤洗手，也可有效預防流感病毒傳染；同時呼籲醫療院所提供合理價格的自費流感疫苗，供民眾施打。

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台大醫院小兒部兼任主治醫師李秉穎提醒，流感患者應把握48小時黃金治療期，減少併發重症風險，流感傳播速度快，與同住者約有4成感染風險，3天內可能出現下一名感染者，雖密切接觸者預防性使用新型流感特效藥物，可降低86%感染率，但抗流感藥物為處方藥，建議諮詢醫師。

李秉穎認為，台灣未如日本實施大規模防疫措施，不代表風險較低，民眾仍須保持高度警覺，尤其前往流感高風險國家時，更應落實防疫習慣，包括不碰觸口、眼、鼻，勤洗手、戴口罩等，這些簡單有效措施可顯著降低病毒傳播風險。（編輯：李亨山）1140205