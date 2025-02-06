未打流感疫苗 雲林20多歲軍人重症不治

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（中央社記者蔡智明雲林縣6日電）雲林縣衛生局今天表示，今年縣內醫院已通報9例確診流感重症中有2人不治，其中一名僅年約20多歲職業軍人，確診不到2天時間就過世；2名死亡個案，1年內都沒打流感疫苗。

藝人大S（徐熙媛）赴日旅遊卻因流感併發肺炎離世。衛生局告訴中央社記者，雲林近日也有2人得流感重症過世。

其中一人是年約20多歲的職業軍人，今年元旦假期返鄉前在工作地醫院急診確診A型流感，當天返鄉後高燒不退，緊急送醫時體溫攝氏42度、肺部嚴重浸潤，急救不治。

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另一人為73歲男性，1月14日修剪樹木摔倒送醫，醫生發現他有咳嗽症狀，當天快篩確診A型流感，病情急轉直下，16日住進加護病房後仍不治。

衛生局說，經疫調這2人1年內都沒打過流感疫苗，雲林縣過年前剩餘1萬多劑公費疫苗，因藝人大S得流感離世，本週民眾搶打僅剩2000多劑，預計明天將用罄。（編輯：謝雅竹）1140206