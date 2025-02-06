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暨大150公頃種3千櫻花 校園廣闊安心賞花不擁擠

2025/2/6 16:57（2/6 17:26 更新）
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暨南國際大學即日起至3月2日舉辦「暨大櫻花季」，6日對外宣傳，來自各地高中的校長、主任與暨大共同種下櫻花樹，象徵高等教育與地方發展攜手前行。（暨南國際大學提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年2月6日
暨南國際大學即日起至3月2日舉辦「暨大櫻花季」，6日對外宣傳，來自各地高中的校長、主任與暨大共同種下櫻花樹，象徵高等教育與地方發展攜手前行。（暨南國際大學提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年2月6日
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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）暨南國際大學150公頃校園種植逾3000棵櫻花，搭配群山環繞，形成一片櫻花仙境。校方表示，寬闊校園提供開放式空間，讓遊客保持適當社交距離，減少流感或其他呼吸道疾病風險。

國立暨南國際大學即日起至3月2日辦理「暨大櫻花季」，今天對外宣傳，同時與51所高中簽訂「櫻花聯盟」促進教育資源共享、爭取優秀學生至暨大就讀，今天除正式簽約儀式，來自各地高中校長、主任也與暨大共同種下櫻花樹，象徵高等教育與地方發展攜手前行。

暨大校長武東星表示，學校絕佳自然環境不僅適合賞花，更是遠離塵囂、放鬆身心最佳場所，面對流感疫情，暨大提供開闊戶外場域，讓遊客在不擁擠情況下安心賞櫻，降低流感病毒傳播機率，今年櫻花季特別結合ESG永續發展概念，強調環境保護與地方文化推廣。

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武東星說，暨大近年積極履行大學社會責任，並以「在地實踐、國際視野」為發展定位，除推動特色學科與創新學程，也透過櫻花季等活動強化理念與永續發展影響力，這些努力提升學校知名度，也吸引更多學生到暨大就讀，學生總數達到6635人，創近30年新高。

國立彰化女子高中校長陳香妘說，暨大開辦智慧暨永續農業專班，結合AI科技與淨零排放理念，畢業後即可投入智慧農業發展；台中市立忠明高中校長鄭東昇表示，暨大善盡大學社會責任，以在地實踐與國際視野作為定位，發展特色學科與創新學程。（編輯：李淑華）1140206

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