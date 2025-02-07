公費流感疫苗剩2.5萬劑 醫：接種還是有幫助

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（中央社記者曾以寧、沈佩瑤台北7日電）公費流感疫苗打氣漸歇，疾管署今天表示，昨天共接種1.8萬劑，還剩約2.5萬劑。醫師認為，增購的疫苗打不完可能性不小，但接種還是有幫助，月底接種主要是預防3、4月的流感。

衛生福利部疾病管制署今天表示，昨天全國公費流感疫苗接種約1.8萬劑，目前剩餘約2.5萬劑。

流感流行期加上藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本過世，引發台灣流感疫苗搶打潮。3日消息傳出後，當天接種近4萬劑就創下去年11月以來單日新高，4日再衝上7.3萬劑，5日也接種4.6萬劑。

開業耳鼻喉科醫師柯仁弘直言，這類新聞事件往往是短期效應，若媒體持續報導，也許關注熱度會延續，但往年流感高峰主要落在農曆年前後，考慮到增購的10萬劑疫苗20日才開打，已接近月底、流感季差不多要結束了，他認為疫苗打不完的可能性不小，最終通常會開放給更多人施打。

不過，他強調「並不是晚打就完全沒用」，例如去年流感幾乎全年都有，接種還是有幫助，只是打氣不會像現在這麼高，等到月底才接種主要是預防3、4月的流感，若他是決策者，也有可能基於壓力跟民意選擇加購。

柯仁弘說，很多人接種疫苗的動機通常是自己或家人得過流感，知道那種不舒服感覺，現在因名人事件而提高警覺，下一個流感季的施打率也許可能因此跟著提高，否則今年接種率其實不太好，主要是很多人因接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗打到疲乏；至於下一個流感季是否需要增加採購量，他則認為正常採購即可。

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行政院昨天表示，雖然疫苗基金預算以及公務預算撥補疫苗基金的預算分別被凍結新台幣100萬與1000萬元，仍要提供高風險族群保護，增購10萬劑流感疫苗，供65歲以上長者等11類人接種。

以疾管署去年公費流感疫苗招標結果，每劑疫苗約新台幣232到242元不等估算，採購10萬劑疫苗共需約新台幣2300萬元。曾淑慧說明，增購疫苗預算來源將會從今年度的疫苗基金撥用，實際金額仍須視招標結果而定；不過若預算後續沒有解凍，或解凍時間太晚，仍會壓縮到今年後續包含流感及其他公費疫苗的採購額度。（編輯：陳政偉）1140207