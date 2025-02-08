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流感疫苗打氣降 公費流感疫苗剩約1.8萬劑

2025/2/8 13:54（2/8 14:20 更新）
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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）藝人大S流感併肺炎猝逝，引發民眾搶打疫苗潮，最高曾一天逾7萬人接種。疾管署今天公布，接種人次已下降到6000多人次，目前公費流感疫苗仍剩約1.8萬劑，籲高風險族群優先打。

流感流行期加上藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本過世，引發台灣流感疫苗搶打潮。3日消息傳出後，當天接種近4萬劑就創下去年11月以來單日新高，4日再衝上7.3萬劑，5日也接種4.6萬劑，6日打氣就出現明顯降溫、單日接種約1.8萬劑。

衛生福利部疾病管制署今天公布，昨天全國公費流感疫苗接種6449劑疫苗，剩餘1萬8771劑。

疾管署發言人曾淑慧接受媒體電訪說明，疾管署仍持續進行監測當中，但先前是因為國內流感高峰期加上媒體效應，才讓民眾接種意願較高，這2天已明顯減少。

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針對行政院緊急加購10萬劑流感疫苗，預計將提供65歲以上長者、幼兒等11類高風險族群疫苗接種。曾淑慧說，增購疫苗部分仍照常，行政院已核可，疾管署也啟動相關行政程序，下週就可以決標，決標後會再跟各地衛生局討論如何配送到各醫療院所，若一切順利，預估最快可於2月20日開打。

曾淑慧表示，疾管署一直都有公費疫苗接種相關配套措施，會依風險高低階段性開放依序接種，若有需要擴大就會擴大，目前尚無法評估。疾管署預估這波流感疫情下週或下下週就有可能下降。（編輯：林恕暉）1140208

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曾淑慧
公費流感疫苗剩2.5萬劑 醫：接種還是有幫助公費流感疫苗剩9萬劑 醫學會：入秋及早規劃接種
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