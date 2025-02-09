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新北保留300劑流感疫苗 宏匯廣場設攤施打

2025/2/9 12:08
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（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市府衛生局表示，公費流感疫苗幾乎已用罄，但今天下午仍按預定行程，在新莊宏匯廣場提供已保留流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗各300劑，免費接種服務。

衛生局疾病管制科長王美華今天接受中央社記者電訪表示，新北113年流感疫苗採購100萬餘劑，受藝人大S罹患流感猝逝影響，接種情形驟升，公費流感疫苗除保留少量供高風險族群施打外，其餘已接種完畢。

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她表示，公費流感疫苗雖已用完了，但今天下午1時在新莊宏匯廣場提供流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗免費接種服務並未取消。

她表示，因為預定行程，已保留流感及COVID-19疫苗各300劑，這是在中央再撥補流感疫苗之前，最後一次提供一般民眾施打的場次，預定下午1時發放號碼牌並進行施打。（編輯：張銘坤）1140209

王美華
新北公費流感疫苗幾乎用罄 只剩1000劑可接種新北：公費流感疫苗剩1萬8千劑 籲留給高風險族群
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