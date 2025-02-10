加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
流感B型山形株已絕跡 疾管署：秋冬流感疫苗改打3價 估買700萬劑
首頁 / 國際
流感
新聞專題
流感1/47
首頁 / 國際

大S在越南擁高人氣 病逝掀流感疫苗搶打潮

2025/2/10 16:01（2/10 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人大S因流感併發肺炎在日本過世，消息傳到越南後掀起流感疫苗搶打潮。河內市一家越南疫苗股份公司（VNVC）接種中心10日有不少民眾前往諮詢與注射。中央社記者陳家倫河內攝 114年2月10日
藝人大S因流感併發肺炎在日本過世，消息傳到越南後掀起流感疫苗搶打潮。河內市一家越南疫苗股份公司（VNVC）接種中心10日有不少民眾前往諮詢與注射。中央社記者陳家倫河內攝 114年2月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內10日專電）藝人大S是越南1980至1990世代的集體青春回憶，她過世之後，越南多家接種機構的流感疫苗施打人數都成長了1倍。越南2024年共有近29萬例流感病例，並有8人死亡。

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本過世，由於大S主演的偶像劇「流星花園」及「泡沫之夏」當年在越南引發轟動，加上北越地區農曆年節前後被冷空氣籠罩以致呼吸道疾病增加，掀起越南流感疫苗搶打潮。

綜合越南媒體報導，22歲的胡志明市民眾黎明強（Le Minh Cuong）即將出國留學，透過接種流感疫苗減少在飛機上染疫的風險，「我聽說現在台灣和日本的流感疫情很嚴峻，所以就主動來打。」

大S大年初五病逝，越南疫苗股份公司（VNVC）初六一開門營業就湧現人潮。VNVC接種中心醫學主任白氏正（Bach Thi Chinh）說，全越南220個據點自初四起就有很多大人、小孩來打流感疫苗，人數比年節前高出許多。

根據VNVC接種中心提供的數據，這幾天主動施打流感疫苗的人數成長了1倍，除流感疫苗外，13價肺炎鏈球菌疫苗與23價肺炎鏈球菌疫苗、白喉疫苗及麻疹疫苗的施打需求也提高。

另外，中央熱帶病醫院副院長阮中級（Nguyen Trung Cap）也指出，到院施打流感疫苗的人數和2024年同期相較成長了1倍。

中央社10日前往河內市紙橋區一家VNVC接種中心查看，候診室約有20多人正在等待接種，接待櫃台陸續有民眾帶著兒童前來諮詢，不諳越語的外國人則在越南友人的陪伴下前往施打流感疫苗。

google news透過 Google News追蹤中央社

接待人員表示，目前流感疫苗均有現貨，自費施打者不須預約，有荷蘭、法國、越南生產的流感疫苗可供施打，價格介於28.5萬至35.6萬越南盾（新台幣368至460元）。

越南衛生部統計，2024年越南共記錄到28萬9876例的季節性流感病例，其中有8人死亡。2025年農曆年後的越南流感疫情複雜難料，目前已有近千病例，一些患者需住院治療並使用呼吸器。（編輯：陳承功）1140210

大S
含法定傳染病海外突發疾病醫療險 近期投保人次倍增守護澎湖縣民健康 馬公城隍廟捐贈千劑流感疫苗
流感
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
流感B型山形株已絕跡 疾管署：秋冬流感疫苗改打3價 估買700萬劑
19
更多編輯台推薦新聞：