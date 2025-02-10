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中小學防流感疫情 教部提醒強化衛教生病不上課

2025/2/10 17:01
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（中央社記者許秩維台北10日電）中小學將於2月11日開學，因應流感疫情，教育部發函請學校強化衛教宣導、觀察學生健康狀況，並宣導「生病不上課、不上班」；如出現疑似流感群聚，應落實感染管制措施。

全國中小學113學年第2學期將於今年2月11日開學，僅台南市為配合承辦全國中等學校運動會，提前於2月5日開學。冬季是流感疫情流行的高峰期，家長關心學校防疫狀況。

教育部今天透過文字回應，為防範傳染病於校園傳播，國民及學前教育署已於2月8日發函，提醒學校強化衛教宣導，請教職員工做好自主健康管理，隨時觀察學生健康狀況。

國教署也請學校適時關懷有上呼吸道症狀、發燒、嘔吐及腹瀉的個案，並向師生宣導「生病不上課、不上班」觀念，同時落實環境清消、個案管理、群聚事件通報及相關感染管制措施。

關於流感停課規定，國教署提到，學校可參照衛生福利部疾病管制署修訂的「學校/幼兒園/補習班/兒童課後照顧服務班與中心流感群聚防治指引」辦理。

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根據流感群聚防治指引資料，學校等機關（構），如出現疑似流感群聚，應以落實感染管制措施為主要作為，擴大學生活動距離，暫停社團、運動會等大型活動，取消以跑班方式授課，並擴大課桌椅距離或移至較大空間授課。

流感群聚防治指引提到，在病毒未產生重大變異或大流行時，停課對流感疫情控制的助益有限；如學校評估後認為有必要，可與地方衛生及教育單位討論後執行停課，建議以發生群聚的班級停課5天（含例假日）為原則，生病者應持續停課至退燒後至少24小時，才能返回上課。（編輯：管中維）1140210

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