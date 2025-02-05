醫師籲吃流感藥先經諮詢 出國勤洗手戴口罩更有效

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（中央社記者曾以寧、陳婕翎台北5日電）近日流感疫苗出現搶打潮，更有人想買抗病毒藥物。醫師提醒，流感抗病毒藥是處方藥，也有抗藥性隱患，如有需要，要跟醫師討論；且與其囤藥，不如勤洗手、戴口罩保護自己。

女星大S徐熙媛因流感重症驟逝，震驚社會，民眾的擔心化為行動，準備出國的民眾到旅遊門診，拜託醫師開立流感抗病毒藥物等囤貨情形。台大醫院家庭醫學部主任程劭儀的診間近日就有類似現象，她耐心勸退了非常多年輕人，20、30多歲的健康年輕人不用那麼緊張，無需為了出國囤藥。

程劭儀說，不建議近期規劃赴日本旅遊的健康年輕民眾搶購流感抗病毒藥物，「這樣的藥物相信日本當地一定也會有」，民眾很難區別流感或感冒，感冒吃了流感抗病毒藥物也沒有用。出國旅遊想保護自己，與其囤藥，不如勤洗手、戴好口罩，尤其在飛機上，以及迪士尼樂園等人潮密集處。

也有不少民眾搶打流感疫苗，程劭儀表示，台大醫院的公費流感疫苗已於昨天全數用罄，後續僅剩自費疫苗。同樣提醒一般民眾不用過度恐慌，更重要的是流感重症高危險群，如長者、慢性病患與免疫功能不全者，應在每年10月開放接種就施打，以儘速獲得保護力。

中華民國藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒說，這幾天「流感特效藥」詢問度很高，不過其實流感抗病毒藥物，不論是常見的「克流感」或是「紓伏效」都是處方藥，因此只能建議民眾，有需要就先去打疫苗，或到附近診所由醫師判斷是否真的有需要。

中華民國基層醫療協會秘書長羅源彰說明，克流感除了用於治療已感染者，確實也有預防性使用的用法，但藥物使用仍會有抗藥性隱患，因此僅建議要前往高度流行地區、又必須長時間待在密閉空間內的人，與醫師討論自費購買，在不得已狀況下使用。

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羅源彰也指出，這幾天來打疫苗的人真的非常多，不過其實目前流感疫情已經開始往下降，他在門診發現，本週就診人數跟過年前相比，已經開始減少，民眾不用太恐慌。

羅源彰說明，雖然國內流感疫苗代理商手上都還有不少庫存，但目前各醫療院所不論公費或自費疫苗，剩下的都不多，原因就是因為本季流感疫苗有效期限幾乎都只到3月，醫療院所也憂心，如果採購沒打完會賠本，因此較少再追加購買。（編輯：李淑華）1140205