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台中公費流感疫苗餘1.3萬劑 先提供預約者施打

2025/2/5 14:45（2/5 15:06 更新）
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藝人大S因流感在日本驟逝，各地湧現施打公費流感疫苗人潮。台中市衛生局5日表示，庫存公費流感疫苗僅剩1.3萬餘劑，將先提供已完成預約者施打。中央社記者趙麗妍攝 114年2月5日
藝人大S因流感在日本驟逝，各地湧現施打公費流感疫苗人潮。台中市衛生局5日表示，庫存公費流感疫苗僅剩1.3萬餘劑，將先提供已完成預約者施打。中央社記者趙麗妍攝 114年2月5日
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（中央社記者趙麗妍台中5日電）藝人大S因流感驟逝，引爆疫苗搶打潮。台中市衛生局表示，庫存公費流感疫苗僅剩1.3萬餘劑，平台預約5000多劑須保留，因疫苗劑量有限，先提供已完成預約者施打。

大S因流感在日本驟逝，引發民眾關注，各地湧現施打公費流感疫苗人潮。台中市衛生局統計，今天上午8時，公費流感疫苗結存量還有1萬3600多劑，其中，疫苗預約平台有5000多劑預約，必須保留。

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一早許多民眾到衛生所要打流感疫苗，等待人潮大排長龍，有民眾特別請假2小時，另有民眾帶家中長輩前來接種疫苗，雖然已事先完成預約，但現場的疫苗用罄，需要等待調撥，民眾只好先回家等待通知再來施打。

衛生局指出，近日民眾接種流感疫苗踴躍，為讓疫苗有效運用以及因應台中市疫苗預約平台預約量，依照各醫療院所疫苗結存情形進行轄內疫苗的調撥，讓有需求的民眾可以施打，已完成預約者可到合約醫療院所接種疫苗。（編輯：李淑華）1140205

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