公費流感疫苗剩9萬劑 醫學會：入秋及早規劃接種

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（中央社記者曾以寧台北5日電）衛福部疾管署今天表示，昨天全國公費流感疫苗接種約7.3萬劑，目前還剩約9萬劑。感染症醫學會理事長張峰義提醒，打疫苗是計畫性工作，提醒民眾今年秋天記得提早規劃。

女星大S徐熙媛因流感重症驟逝，震驚社會，不少民眾憂心流感搶打疫苗，3日共接種公費疫苗近4萬劑，創下去年11月下旬以來新高。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天對媒體表示，昨天全國公費流感疫苗接種約7.3萬劑疫苗，目前剩餘約9萬劑。自費疫苗部分，各廠商庫存仍約有共40萬劑（不含各醫療院所庫存）。至於是否追加採購疫苗，仍持續觀察評估。

感染症醫學會今天也召開記者會說明流感疫情與疫苗相關資訊。前衛生福利部疾病管制署署長張峰義指出，流感疫情多在每年年初達到高峰，嚴重程度不等，現在這個時節談疫苗接種，其實應該「大部分該打的都打完了」，是因為相關新聞事件，讓大眾感受到流感預防的重要性，驚覺自己還沒打疫苗。

張峰義指出，疾管署疫苗採購是計畫性工作，供貨、鋪貨都要先算好，除非有全世界突然大流行新型流感等狀況，才會再緊急採購；而從過去10年來看，今年疫情也不是最嚴重，更沒有到國家緊急狀況的程度，加上往年算下來，疫苗接種確實也是應該要在近期打完，「現在要人家去採購，真的有點太為難」。

「打疫苗就是要提前規劃」，張峰義說，就算是自費疫苗，多數診所也都會在9月左右就開始詢問常來看診的人，要不要先登記，若沒有先登記，醫療院所也不敢準備太多，以免造成虧損。

這波沒有打到疫苗，張峰義提醒，流感疫苗每年都要重新接種，10月前後新一季的疫苗就會來，提醒大家屆時務必快手快腳去打。

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張峰義並指出，近年國內65歲以上高風險族群接種率僅5成左右，覆蓋率並不太好，加上老年人免疫力較差，打疫苗後抗體下降較快，呼籲政府將高劑量、加佐劑的新型流感疫苗納入公費接種，防流感重症同時，也可降低約3成心血管疾病風險。

對此，曾淑慧表示，已提案至醫藥品查驗中心（CDE），協助分析成本效益，目前完整報告尚未出爐，待告報告出爐後，將再提到衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）相關專家委員會討論。（編輯：李淑華）1140205