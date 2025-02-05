搶打公費流感疫苗 高市將全數用罄

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（中央社記者林巧璉高雄5日電）藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎過世，致流感疫苗接種詢問度大增。高雄市衛生局今天表示，113年度公費流感疫苗採購約80萬劑，2日庫存為1.4萬劑，今天將全數用罄。

高市公費流感疫苗截至114年2月2日止約剩1.4萬劑，3日大S病逝新聞傳出，不少民眾急著打流感疫苗，許多醫療院所昨天緊急宣布已無疫苗可打。根據高雄市衛生局統計，截至4日0時，公費流感疫苗剩餘8200劑，今天就會全數注射完。

疾病管制署自去年12月15日起至今年2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，目前高雄市公費流感抗病毒藥劑尚有6萬餘劑。

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衛生局表示，目前正值流感流行季節，加上冷氣團發威、假日出遊，根據中央疾管署統計，全國在今年第4週類流感的就診人次為近10個流感季最高。當有發燒等類流感症狀時，請儘速就醫，勿上班上課，並且遵照醫師處方接受抗病毒藥劑治療。

根據衛生局統計，高雄市目前流感疫苗接種覆蓋率約3成、65歲以上高風險長者約5成，衛生局呼籲市民注意個人手部衛生、口罩防護、有症狀速就醫，就可避免感染或重症風險。（編輯：李淑華）1140205