B流感致死 30多歲男2度就醫併發黴菌、細菌感染逝

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（中央社記者曾以寧台北4日電）衛福部疾管署今天表示，1月21至2月3日新增25例流感死亡、142例重症。其中，南部30多歲男性染B型流感2度就醫，併發肺部黴菌、多重抗藥性細菌感染，住院1個多月死亡。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報說明，1月21日至2月3日新增142例流感重症病例、25例死亡，新增病例數及死亡數均以感染H1N1為多。本流感季自去年10月1日起截至今年2月3日累計667例，死亡病例累計132例，確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

死亡病例中較年輕個案，防疫醫師林詠青說明，這名南部30多歲男性自述沒有潛在疾病，也沒有接種本季流感疫苗；12月底因發燒、咳嗽、有痰、呼吸急促就醫，當時流感快篩陰性，給予症狀治療藥物後返家，但因症狀沒有改善，2、3天後又到急診就醫。

林詠青說明，當時個案流感快篩還是陰性，但有雙側肺炎，且經PCR檢驗確診為B型流感；因個案血氧偏低、呼吸衰竭，進行插管並收治加護病房，給予抗病毒藥物治療，住院期間併發肺部黴菌、多重抗藥性細菌感染，及氣胸、肺部出血，經住院1個月仍不幸過世，主因為B型流感及肺部黴菌感染致死。

林詠青說，流感快篩準確率本來就不是100%，尤其發病初期確實可能篩不到，不能當作診斷唯一工具，也應參酌臨床症狀、接觸史；至於肺部黴菌感染，則推測是感染流感後，呼吸道屏障沒有像健康時來得好，可能造成後續細菌、黴菌感染，一般人則不太可能一開始就發生黴菌感染。

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流感重症個案，林詠青指出，有中部未滿10歲男童，沒有潛在疾病也沒有接種本季流感疫苗，因咳嗽、流鼻水、嘔吐、高燒40度至急診就醫，快篩A型流感陽性，住院期間出現眼睛上吊、抽搐、頸部僵直症狀，醫師懷疑併發重症，收加護病房並給予抗病毒藥物，幸在住院1週後順利康復出院。

林詠青指出，這名重症個案家裡接觸者有多名有上呼吸道症狀，也經診斷為流感，不排除為家戶內感染。（編輯：李亨山）1140204