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大S流感病逝 台南殘存公費疫苗7千劑預約一空

2025/2/4 12:31
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（中央社記者張榮祥台南4日電）藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎去世，消息曝光後，台南市殘存7000劑公費流感疫苗施打昨天被預約一空，南市府衛生局今天表示，現階段無法追加購入疫苗。

衛生局今天告訴中央社記者，台南市去年6、7月間獲配54萬劑公費流感疫苗，同年10月1日開打，直到今年春節假期前尚餘7000劑，昨天已被預約一空。

衛生局指出，隨著春節假期結束，各地呼吸道傳染病疫情持續升溫，今年截至2月1日，台南市累計35例流感併發重症，其中3例死亡（全未接種流感疫苗），另有2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發重症。香港、韓國及日本等也正值呼吸道傳染病高峰期。

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衛生局表示，預防肺炎除公費流感疫苗，也可選擇接種肺炎鏈球菌疫苗（23價或13價）及JN.1疫苗，透過多重疫苗保護機制，降低感染風險，減少重症和住院機率，尤其是老年人、幼童、免疫力低下及慢性病患者等高風險族群，應儘速完成接種。

台南市長黃偉哲昨天也透過臉書（Facebook）說，透過群體免疫可有效防止疫情擴散，保護無法接種疫苗脆弱族群。除施打疫苗，也應勤洗手，配戴口罩，共同防範病毒傳播，讓這個冬天更安心。（編輯：謝雅竹）1140204

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