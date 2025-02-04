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新北公費流感疫苗剩3萬餘劑 2/9宏匯廣場開接種站

2025/2/4 11:52（2/4 12:06 更新）
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新北市長侯友宜（前右）4日上午到台北客運板橋後站慰問客運駕駛員，並呼籲民眾落實勤洗手、戴口罩等防護措施。中央社記者趙敏雅攝 114年2月4日
新北市長侯友宜（前右）4日上午到台北客運板橋後站慰問客運駕駛員，並呼籲民眾落實勤洗手、戴口罩等防護措施。中央社記者趙敏雅攝 114年2月4日
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（中央社記者趙敏雅新北4日電）藝人大S因流感併發肺炎過世，引發民眾關注公費流感疫苗接種資訊。新北市長侯友宜今天受訪時表示，目前新北市剩3萬餘劑，並呼籲民眾落實勤洗手、戴口罩等防護措施，避免感染。

侯友宜上午到台北客運板橋後站慰問客運駕駛員春節辛勞，他接受媒體聯訪說，春節期間親友團聚往來，加上不少民眾在國內外旅遊，人群接觸頻繁，昨天類流感門診大幅上升，民眾踴躍施打公費流感疫苗。

侯友宜提醒，每個人應留意自身健康，落實勤洗手，當感到身體不適時，應戴口罩並在家休息，保護自己也保護別人。

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新北市政府衛生局表示，昨天流感疫苗接種達1萬1552人，是今年以來單日最高量。

新北市衛生局指出，29區衛生所及700家合約院所持續提供隨到隨打服務，另外，9日下午在新莊宏匯廣場提供流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗免費接種服務，民眾可在衛生局官網查詢其他社區接種站相關資訊。（編輯：林恕暉）1140204

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