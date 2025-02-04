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大S流感驟逝效應 台中市公費疫苗1天打1萬劑

2025/2/4 11:34（2/4 12:36 更新）
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藝人大S因流感驟逝，民眾施打流感疫苗熱度增。台中市衛生局長曾梓展（圖）4日在市政會議指出，台中市公費流感疫苗3日就打了1萬劑，4日還剩下2.8萬劑，請民眾趕快施打。中央社記者郝雪卿攝 114年2月4日
藝人大S因流感驟逝，民眾施打流感疫苗熱度增。台中市衛生局長曾梓展（圖）4日在市政會議指出，台中市公費流感疫苗3日就打了1萬劑，4日還剩下2.8萬劑，請民眾趕快施打。中央社記者郝雪卿攝 114年2月4日
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（中央社記者郝雪卿台中4日電）藝人大S因流感驟逝，民眾施打流感疫苗熱度增加，台中市長盧秀燕今天提醒有症狀要即時就醫。衛生局長曾梓展說，昨天台中市公費流感疫苗就打了1萬劑，今天還剩下2.8萬劑，請民眾趕快施打。

大S因流感在日本驟逝，引發國人關注，盧秀燕上午在市政會議中表示，這次流感疫情可以說是民國109年來最嚴重的一次，她本人也在年前感染A流，只要發燒、咳嗽及身體不舒服，就要即時就醫。

曾梓展也在市政會議中說明，台中市衛生局在年後盤點公費流感疫苗還有約3萬8000劑，昨天開工首日，就打了約1萬劑，今天上午盤點還有2萬8540劑，目前施打公費流感疫苗不限年齡，還未施打的民眾可以趕快去各醫療院所施打。

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至於公費流感疫苗如果打完，曾梓展表示，民眾可以到各醫療院所詢問是否有自費疫苗可施打，每劑價格約新台幣800元到1500元之間。

曾梓展也提醒要出國旅遊的民眾最好在國內先施打流感疫苗，他說，在國內先打完疫苗再出國，否則在國外就醫不方便，他認為，如果大S在台灣即時就醫，也許悲劇就不會發生。（編輯：謝雅竹）1140204

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