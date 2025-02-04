加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台鐵公司掛牌首年虧損137.9億元史上最高 明討論票價調漲案
首頁 / 生活

大S過世致流感疫苗接種詢問度增 高雄市約剩8千支

2025/2/4 11:19（2/4 11:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市長陳其邁4日接受媒體聯訪表示，高雄市2024年配發80萬劑流感疫苗，目前庫存約剩8000支。中央社記者蔡孟妤攝 114年2月4日
高雄市長陳其邁4日接受媒體聯訪表示，高雄市2024年配發80萬劑流感疫苗，目前庫存約剩8000支。中央社記者蔡孟妤攝 114年2月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎過世，致流感疫苗接種詢問度增。高雄市長陳其邁今天說，高雄市去年配發80萬劑流感疫苗，庫存約剩8000支，是否增量會與中央協調。

陳其邁上午在市政會議前接受媒體聯訪表示，流感跟一般呼吸道感染疾病相比，會在症狀上、程度比較嚴重，且常有發燒、全身肌肉痠痛等症狀，提醒市民要特別注意。

陳其邁說，最重要的還是要做好個人保護，所有呼吸道疾病都一樣，在人口擁擠的地方或比較密閉的空間要戴上口罩，假如有症狀也必須戴上口罩。

他並說明，高雄市去年配發80萬劑流感疫苗，65歲以上長輩有約超過5成接種率，庫存疫苗現在剩約8000支。此外，高雄市在600多家診所都備有足量克流感等抗病毒藥物。

陳其邁也提醒，若民眾有疑似較嚴重的呼吸道症狀，一定要盡速就醫治療，「簡單講，打疫苗、即早就醫、服用克流感藥物，盡量減少到人潮擁擠地方，如果沒有辦法避免，請戴上口罩」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

被問到有無考量增加採購疫苗？陳其邁說，疫苗是中央配發的數量，按照人口等部分進行調節，這部分高雄市會配合中央政府政策，跟疾管署協調。

此外，有媒體詢問對於公務機關禁用DeepSeek看法，陳其邁說，這部分根據2019年中央對各級政府機關資安產品有疑慮的相關法律規定辦理，高市府會配合辦理，並就各機關使用狀況進行了解和調查。（編輯：李淑華）1140204

#大S
#徐熙媛
#流感
#流感疫苗
#高雄市
#陳其邁
#DeepSeek
陳其邁
賴總統大年初二高雄發福袋 籲團結讓台灣更安全陳其邁視察春節交通運輸 提2大計畫AI智慧治理
徐熙媛
花蓮公費流感疫苗剩千餘劑 高風險族群快接種反制大罷免 朱立倫籲全民站出來捍衛民主
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

103
更多編輯台推薦新聞：