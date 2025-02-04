大S過世致流感疫苗接種詢問度增 高雄市約剩8千支

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎過世，致流感疫苗接種詢問度增。高雄市長陳其邁今天說，高雄市去年配發80萬劑流感疫苗，庫存約剩8000支，是否增量會與中央協調。

陳其邁上午在市政會議前接受媒體聯訪表示，流感跟一般呼吸道感染疾病相比，會在症狀上、程度比較嚴重，且常有發燒、全身肌肉痠痛等症狀，提醒市民要特別注意。

陳其邁說，最重要的還是要做好個人保護，所有呼吸道疾病都一樣，在人口擁擠的地方或比較密閉的空間要戴上口罩，假如有症狀也必須戴上口罩。

他並說明，高雄市去年配發80萬劑流感疫苗，65歲以上長輩有約超過5成接種率，庫存疫苗現在剩約8000支。此外，高雄市在600多家診所都備有足量克流感等抗病毒藥物。

陳其邁也提醒，若民眾有疑似較嚴重的呼吸道症狀，一定要盡速就醫治療，「簡單講，打疫苗、即早就醫、服用克流感藥物，盡量減少到人潮擁擠地方，如果沒有辦法避免，請戴上口罩」。

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被問到有無考量增加採購疫苗？陳其邁說，疫苗是中央配發的數量，按照人口等部分進行調節，這部分高雄市會配合中央政府政策，跟疾管署協調。

此外，有媒體詢問對於公務機關禁用DeepSeek看法，陳其邁說，這部分根據2019年中央對各級政府機關資安產品有疑慮的相關法律規定辦理，高市府會配合辦理，並就各機關使用狀況進行了解和調查。（編輯：李淑華）1140204