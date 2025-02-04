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公費流感疫苗接種熱度增 北市上午剩6200劑將用罄

2025/2/4 10:33（2/4 10:45 更新）
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疫苗接種示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北4日電）藝人大S因流感併發肺炎過世，引發關注公費流感疫苗接種資訊。台北市衛生局統計，昨天尚有約1.2萬劑庫存，今天上午僅剩6200劑，建議民眾先向醫療院所洽詢再前往施打。

大S徐熙媛春節期間因流感併發肺炎在日本過世，享年48歲。昨天消息一出震驚各界，流感疫苗接種資訊詢問度因此大增，開業診所紛紛接到民眾詢問，還有不少人直接到現場等候接種。

衛生福利部疾病管制署今年1月1日起開放年滿6個月以上民眾接種公費流感疫苗，台北市衛生局疾病管制科統計，春節連假前台北市每週施打約2.1萬劑，庫存到昨天中午尚餘約1.2萬劑，今天上午僅剩6200劑。

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衛生局指出，公費疫苗預估近期就會使用完畢，建議尚未接種者，先以電話洽詢合約醫療院所再前往，以免徒勞往返。

自費流感疫苗部分，目前仍有台灣東洋、賽諾菲、荷商葛蘭素史克藥廠（GSK）、國光生技等廠牌可選擇。衛福部次長林靜儀表示，除了重症高風險族群，時常接觸人群或有旅遊計畫者，也可考慮提前接種自費疫苗。（編輯：李錫璋）1140204

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