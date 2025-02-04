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台東尚有逾3千劑公費流感疫苗 上午湧現施打人潮

2025/2/4 09:50（2/4 11:18 更新）
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受藝人大S赴日期間因流感併發肺炎逝世影響，台東各醫療院所4日一早湧入施打公費流感疫苗人潮。台東縣衛生局表示，截至3日下班止台東尚有3184劑公費疫苗。中央社記者盧太城台東攝 114年2月4日
受藝人大S赴日期間因流感併發肺炎逝世影響，台東各醫療院所4日一早湧入施打公費流感疫苗人潮。台東縣衛生局表示，截至3日下班止台東尚有3184劑公費疫苗。中央社記者盧太城台東攝 114年2月4日
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（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東市衛生所今天表示，可能受到藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎逝世影響，上午湧現施打公費流感疫苗人潮；台東縣政府衛生局統計，截至昨日下班為止，台東尚有3184劑公費疫苗。

今天上午台東市衛生所湧入人潮，有父母親帶著小孩施打流感疫苗，也出現不少年輕人排隊抽號碼牌。醫務人員說，昨天僅6名民眾施打，今天搶著施打的民眾擠滿了衛生所。

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台東市衛生所護理師兼主任張裕君告訴中央社記者，上午8時30分開放民眾索取號碼牌，20分鐘已經54號了，可能是受到昨日藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎過世事件影響。

台東縣政府衛生局表示，台東衛生局去年總共分發到5萬8000劑的公費流感疫苗，去年10月1日開始開放65歲以上長輩開打，今年1月1日開始所有民眾都可施打，截至昨日下班已施打逾98%，尚有3184劑，只要想施打的民眾都可施打，各鄉鎮市的衛生所及台東市主要醫療院所皆有施打公費疫苗。（編輯：陳政偉）1140204

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台東市衛生所表示，受到藝人大S赴日期間因流感併發肺炎逝世影響，4日上午湧入施打公費流感疫苗人潮；3日僅有6人施打，4日上午湧入逾50名民眾。中央社記者盧太城台東攝 114年2月4日
台東市衛生所表示，受到藝人大S赴日期間因流感併發肺炎逝世影響，4日上午湧入施打公費流感疫苗人潮；3日僅有6人施打，4日上午湧入逾50名民眾。中央社記者盧太城台東攝 114年2月4日
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