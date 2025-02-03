大S流感併發肺炎逝 林氏璧：日本病毒株與台灣相同 4風險族群應打疫苗

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（中央社網站）藝人大S徐熙媛春節期間赴日本旅遊因流感併發肺炎過世，震驚各界。前台大醫院感染科醫師、知名旅遊部落客林氏璧表示，這波日本和台灣主要流行的是相同的流感病毒株，日本的大流行高峰已過，反倒是台灣通常會在春節過後有一波流行期，請國人不要掉以輕心；長者、嬰幼兒、孕婦和慢性病患等高風險族群應施打疫苗。

林氏璧（本名孔祥琪）今天在臉書表示，流行性感冒病毒絕對不能輕忽，不僅傳染力高容易大流行，且可能發生併發症，造成肺炎、腦炎、心肌炎等重症。相較之下，普通的感冒病毒幾乎不會有併發症。

他解釋，流感病毒併發的肺炎有2種，一種是病毒直接侵犯造成病毒性肺炎，病程較快且通常來勢洶洶，致死率較高，偶爾會發生在年輕族群。第二種是續發性的細菌性肺炎，流感破壞身體防衛機制後細菌趁機入侵，傳統抗生素可以有效治療。總體而言流感致死率約千分之一。

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林氏璧建議，65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦以及慢性病患者（糖尿病、心血管疾病、免疫力低下等）是流感併發重症的高風險族群，應施打流感疫苗。他進一步說，大S 48歲病逝，比一般風險族群年輕許多，不確定是否有其他慢性病的因子。

至於日本流感病毒株是否比較毒？林氏璧表示，其實沒有，日本這次和台灣主要流行的都是同個病毒株：A型流H1N1，且日本這波流感大流行已確認過了高峰，反而是台灣依往年情形都是在春節後會有一波流感流行期，呼籲大家別掉以輕心。（編輯：曹亞沿）1140203