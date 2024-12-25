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中國日本呼吸道疾病疫情升溫 台大醫師黃立民：免疫負債影響

2024/12/25 20:52（12/25 22:06 更新）
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醫療口罩。（圖取自Pixabay圖庫）
醫療口罩。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者曾以寧台北25日電）中國「人類間質肺炎病毒」及日本「蘋果病」、黴漿菌疫情升溫，台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民分析，都是受免疫負債影響，這幾種疾病都沒有疫苗，得靠戴口罩勤洗手防護。

中國疾控中心日前警告，症狀與流感、COVID-19相近的「人類間質肺炎病毒

人類間質肺炎病毒

人類間質肺炎病毒(human metapneumovirus, hMPV)

是一種造成人類呼吸道感染的病毒，所有年齡層急性呼吸道疾病的重要病因之一。

流行病學

普遍存在於全球，好發於於冬季和早春季節，5歲以下兒童、老年人、免疫力低下等3類人群是高危險群 。不同地區和群體之間的感染率存在差異，在美國和歐洲，感染主要發生在冬季和早春季節；在亞洲地區，則在秋季和冬季季節較為常見。

傳染途徑

可能是透過直接或密切接觸受污染的分泌物，包括透過大顆粒氣溶膠（咳嗽或打噴嚏產生大於5微米的呼吸道飛沫粒子）或物品表面，但不包括小顆粒氣溶膠傳播。

潛伏期

多數落在5天

症狀

兒童感染症狀為咳嗽、流鼻水、發燒及喘鳴居多 。

成人多為咳嗽、鼻塞、流鼻水、聲音沙啞、甚至會喘鳴，然而發燒比例不多。呼吸困難和喘息常見在老年患者中，而聲音嘶啞在年輕人中常見 。

在需要住院治療的患者中，可能支氣管炎或哮喘惡化到嚴重的肺炎和急性呼吸窘迫症。

預防方法

加強個人衛生、勤洗手、減少接觸感染者及避免到人多擁擠、通風不良的場所等。用於預防hMPV感染的疫苗目前在開發階段，需進一步研究評估其安全性和療效 。

資料來源：疾管署

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」（HMPV，中國稱「人類偏肺病毒」）感染病例，入冬後在中國明顯增加，尤其以14歲以下及北方省區尤其明顯。
日本俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑症

傳染性紅斑（蘋果病）小百科

  • 是一種出疹性疾病，又叫第五種病。
  • 前期症狀：發燒、疲倦、頭痛、流鼻水等類似感冒的症狀，約持續1至2週，之後就會出現典型的疹子。
  • 出疹狀況：首先在臉頰出現紅疹（嘴角四周則不會出現疹子），接著在軀幹、四肢出現斑丘疹，且會形成如蕾絲邊狀的特別紅疹。
  • 懷孕婦女感染到細小病毒時，有機會傳染給胎兒，造成流產；因此懷孕婦女應避免與患者接觸。

資料來源：三軍總醫院官網

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及被稱為「會走路的肺炎」黴漿菌肺炎

黴漿菌

  • 特性
    目前發現最小且可自行複製的病原體，和一般細菌不同的是，它沒有細胞壁，許多常見的抗生素對它無效。一年四季皆可能感染，但夏天及初秋較常見。

  • 流行病學
    各年齡層均有感染之風險，但較常見於年輕人及學齡兒童。肺炎黴漿菌一年四季皆可能感染，但夏天及初秋較常見。依據美國資料顯示，約3至7年會有一波大流行。

  • 傳染途徑
    可經由人傳人傳播，藉由咳嗽或打噴嚏產生的飛沫傳播

  • 潛伏期
    約1至4週

  • 症狀
    最常見疾病型態為支氣管炎，特別是孩童，常見症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數週甚至數月的咳嗽、估計約有10%的人會得到肺炎，常見症狀為黏液痰、發燒和發冷、呼吸困難、胸痛及倦怠、小於5歲的孩童感染時發燒較少見，但可能會有喘嗚、嘔吐或腹瀉等症狀。少數病人會有嚴重肺炎、氣喘發作、腦炎、溶血性貧血、腎功能異常及皮膚疾病（史蒂芬強生症候群、多形性紅斑、毒性表皮溶解症）等嚴重併發症

  • 預防方法
    如有呼吸道症狀（尤其是咳嗽）時須戴口罩。咳嗽或打噴嚏時，用紙巾蓋住口鼻並立即丟棄，若無紙巾可改以上臂或手肘代替，切勿直接用手。用肥皂勤洗手且至少搓揉20秒，沒有水時，可改以乾洗手液代替。肺炎黴漿菌目前沒有疫苗可預防。

資料來源：疾管署

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患者數，也雙創10年來同時期新高紀錄。

黃立民接受中央社記者電訪說明，這幾種病毒都是呼吸道病毒，其中HMPV與呼吸道融合病毒（RSV）是親戚，同樣會引起感冒，且比較會往下呼吸道跑，引起肺炎的機率較其他病毒高，因此發生大流行時，感染到抵抗力較弱的人，就會看到肺炎人數增加，讓疫情看起來比較嚴重。

HMPV目前沒有疫苗，也沒有抗病毒藥物，黃立民說，高風險族群為幼兒、老人和免疫力較差者，若有糖尿病、腎病或肝病等慢性疾病，也要注意；一旦發生感染，就只能用氧氣、呼吸治療，萬一變嚴重，「就要靠一點運氣了」。

至於日本的蘋果病和黴漿菌疫情，黃立民分析，與中國的HMPV疫情一樣，都是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後免疫負債造成，且因為類似的呼吸道疾病太多種，才讓人覺得「一直還不完」，等一個一個感染完、把債還完，就會恢復到以前的狀態。

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黃立民指出，台灣流行黴漿菌已經半年，近期疫情開始往下走，顯示免疫負債已經「還得差不多」；傳染性紅斑則因台灣一直還沒有還這個債，比較需要留意感染個案有沒有增加，其幾乎全年齡都會感染，但仍以小學生、幼稚園最多，最害怕感染孕婦，恐造成流產、死產或胎兒異常。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧表示，這幾種傳染病都是呼吸道病毒，近期蘋果病僅零星發生，沒有觀察到患者增加的狀況，疾管署會持續監測呼吸道疫情變化，若有發現變化，將再對外報告；近期天氣較冷，各類病原可能比較活躍，呼籲民眾戴口罩、勤洗手，做好呼吸道防護，避免感染。（編輯：管中維）1131225

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延伸閱讀
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曾淑慧
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中國「人類間質肺炎病毒」及日本「蘋果病」、黴漿菌疫情升溫，醫師分析是受免疫負債影響，呼籲民眾戴口罩、勤洗手，做好呼吸道防護，避免感染。中央社記者曾以寧攝 113年12月25日
中國「人類間質肺炎病毒」及日本「蘋果病」、黴漿菌疫情升溫，醫師分析是受免疫負債影響，呼籲民眾戴口罩、勤洗手，做好呼吸道防護，避免感染。中央社記者曾以寧攝 113年12月25日
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