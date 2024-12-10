日本爆發「蘋果病」疫情 專家籲3風險族群應當心

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）日本近期發生俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑症疫情，專家提醒，這個病為良性，不須特別治療，預防方式為戴口罩、勤洗手，但孕婦、慢性貧血、免疫功能不全者等風險族群務必做好個人防護。

日本放送協會（NHK）報導，包含東京、千葉、埼玉、神奈川等1都3縣達到流行警戒，部分地區患者人數創下25年來新高，引發關注。

傳染性紅斑 傳染性紅斑（蘋果病）小百科 是一種出疹性疾病，又叫第五種病。

前期症狀：發燒、疲倦、頭痛、流鼻水等類似感冒的症狀，約持續1至2週，之後就會出現典型的疹子。

出疹狀況：首先在臉頰出現紅疹（嘴角四周則不會出現疹子），接著在軀幹、四肢出現斑丘疹，且會形成如蕾絲邊狀的特別紅疹。

懷孕婦女感染到細小病毒時，有機會傳染給胎兒，造成流產；因此懷孕婦女應避免與患者接觸。 資料來源：三軍總醫院官網 看更多 關閉 症（erythema infectiosum）是由微小病毒B19所引起，傳染途徑是飛沫傳染，較常見於小孩子，通常會先出現上呼吸道症狀如發燒、流鼻水類感冒症狀，在這些症狀出現後，臉部兩側面頰變得紅通通，像被打了巴掌，又像是「蘋果臉」。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人、台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎今天在衛福部疾病管制署例行疫報中說明，傳染性紅斑症的傳染力不強，本身屬於良性的病，沒有抗病毒藥物也沒有疫苗，不需要特別治療，通常不會造成大規模疫情。

傳染性紅斑症由微小病毒B19所引起，感染者會出現兩側面頰變紅的狀況。（圖取自日本國立感染症研究所網頁niid.go.jp）

李秉穎說明，傳染性紅斑症就算發燒也不會特別嚴重，只是疹子看起來比較奇怪，沒經驗的醫師看到病人臉紅紅還以為「病患喜歡我」，台灣只有散發的病例，10幾年才會出現近期日本流行情況，發生群聚感染時，大部分都是影響青少年，以5到18歲年齡層最為常見。

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不過，孕婦、慢性貧血、免疫功能不全這3大風險族群要特別當心。李秉穎提醒，孕婦第1孕期感染，有時會導致畸胎，而病毒會破壞骨髓的造血細胞，導致貧血更嚴重可能休克甚至死亡，至於免疫功能不全者，像是HIV患者，因為免疫系統無法清除這個病毒，有時會變成慢性病毒感染，病毒持續壓制骨髓細胞之下，形成慢性貧血。

李秉穎說，傳染性紅斑症目前沒有藥物跟疫苗，預防方法就是跟流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）一樣，勤洗手、少去人潮擁擠場所、戴口罩等，他認為不需要特別的旅遊建議，但前述3大風險族群務必要做好個人防護，家中若有人感染，應分開活動空間。（編輯：陳政偉）1131210