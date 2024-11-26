本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本黴漿菌肺炎疫情續流行 再創統計史新高

2024/11/26 16:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京26日綜合外電報導）好發於兒童、被稱為「會走路的肺炎」的黴漿菌肺炎疫情，目前持續在日本流行，截至11月17日止的平均每間醫療機構收治2.84名患者，再創統計史新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，日本目前平均每間醫療機構收治2.84名黴漿菌肺炎患者，再創自1999年開始採用現行方式統計以來新高紀錄。黴漿菌肺炎好發於兒童，症狀包括發燒及長時間咳嗽等。

根據衛生福利部疾病管制署官網所介紹，肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae）是一種非典型的細菌，透過飛沫傳播，常造成呼吸道的輕微感染，亦為社區性肺炎常見的致病菌之一。因其造成的肺炎和一般的肺炎不一樣，通常症狀較輕微，所以又稱為「會走路的肺炎」（walking pneumonia）。

日本國立傳染病研究所彙整得知，截至11月17日止的一週內，根據日本全境約500所醫療機構回報患者數進行平均，每間醫療機構患者數為2.84人，較前一週增加0.41人，超過10月下旬的2.49人再創新高紀錄。

從都道府縣來看，最多的是福井縣的8.83人、其次是青森縣的5人、茨城縣的4.92人排名第3；東京都的平均患者數為4.32人、大阪府為3.17人。（譯者：黃名璽）1131126

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：