日本蘋果病及黴漿菌肺炎患者數 雙創10年新高

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑症及被稱為「會走路的肺炎」黴漿菌肺炎患者數，以這個時期來說雙創10年來新高紀錄，專家呼籲民眾徹底採取戴口罩及勤洗手等防疫措施。

日本放送協會（NHK）報導， 傳染性紅斑 傳染性紅斑（蘋果病）小百科 是一種出疹性疾病，又叫第五種病。

前期症狀：發燒、疲倦、頭痛、流鼻水等類似感冒的症狀，約持續1至2週，之後就會出現典型的疹子。

出疹狀況：首先在臉頰出現紅疹（嘴角四周則不會出現疹子），接著在軀幹、四肢出現斑丘疹，且會形成如蕾絲邊狀的特別紅疹。

懷孕婦女感染到細小病毒時，有機會傳染給胎兒，造成流產；因此懷孕婦女應避免與患者接觸。 資料來源：三軍總醫院官網 看更多 關閉 症俗稱蘋果病，特徵是出現類似感冒症狀後，臉頰等部位會有紅疹，如果過去未曾感染過的孕婦確診，有可能引發流產或死產，或是造成胎兒異常。

日本國立傳染病研究所表示，截至12月15日止的一週內，全日本約3000家醫療機構回報蘋果病患者數，平均每家醫療機構收治0.94人，較前一週增加0.02人，是這個時期過去10年來最多。

從各都道府縣來看，埼玉縣以3.77人居冠、青森縣以3.03人次之、東京都以2.84人排名第3、千葉縣以2.31人排名第4。

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至於好發於兒童的黴漿菌肺炎疫情也持續流行，截至12月15日的一週內，根據全日本約500家醫療機構回報患者數，平均每家醫療機構收治1.81人，雖然較前一週略減0.48人，但依舊是這個時期的10年來新高。

專家呼籲民眾徹底採取戴口罩及勤洗手等基本防疫措施，並避免與有症狀的人接觸，若有感染症狀應盡早前往醫療機構就診。（譯者：黃名璽）1131224