流感疫情升 估本週進入流行、就診人次上看10萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北24日電）疾管署發言人曾淑慧今天表示，上週類流感門急診共9.4萬人次就診，約較前一週升16%，估本週就會進入流行期，就診人次恐上看10萬。國內最新研究發現，疫苗可降長者75%重症風險。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，上週新增6例死亡（均H1N1），年齡介於40多歲至80多歲，其中4例（67%）未接種本季流感疫苗；另新增23例流感併發重症，年齡介於30多歲至80多歲，其中17例（74%）未接種本季流感疫苗。

曾淑慧指出，上週門急診就診人次共9萬4882人次，較前一週8萬1399人次約上升16%；急診就診病例百分比達10.8%，接近流行閾值11%，本週就會進入流行期，就診上看10萬人次，農曆春節前後到達疫情高峰。

新興傳染病整備組防疫醫師鄒宗珮指出，疾管署與中央研究院統計科學研究所研究員黃彥棕團隊合作，進行國內65歲以上長者接種流感疫苗接種政策成效評估，結果顯示，接種2023到2024流感季流感疫苗，對預防併發重症及全死因死亡，有顯著保護力。

鄒宗珮說明，研究團隊串接「全國性預防接種資訊管理系統」、「全民健康保險門住診資料庫」及「傳染病通報系統」資料，將418萬餘名65歲以上長者分為疫苗接種組184萬6493人與對照組234萬1175人，分析2023年10月2日至2024年2月15日期間，對於確診流感就醫、併發重症及死亡的保護力。

疾管署防疫醫師鄒宗珮（左）指出，疾管署與中研院合作，進行國內65歲以上長者接種流感疫苗接種政策成效評估，結果顯示，接種2023到2024流感季流感疫苗，對預防併發重症及全死因死亡，有顯著保護力。中央社記者曾以寧攝 113年12月24日

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

結果顯示，接種2023到2024流感季流感疫苗，對於預防65歲以上長者，確診流感就醫及併發重症的保護力，分別為33.5%及75.1%；30天內全死因死亡保護力則可達65.7%。

曾淑慧提醒，隨著時序入冬，已進入呼吸道病毒活躍時期，加上年末聖誕跨年、探親旅遊等活動頻繁，疾病傳播風險上升；截至12月23日止，公費流感疫苗接種數約570萬人次，低於去年同期的625萬人次，另全國65歲以上長者流感疫苗接種率為43.9%，較去年同期少8.2%，呼籲長者盡速接種疫苗。（編輯：陳政偉）1131224

（疾管署提供）

（疾管署提供）