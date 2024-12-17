公費流感疫苗開放全民接種 114年元旦起施打至用罄

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（中央社記者曾以寧台北17日電）衛生福利部疾病管制署今天宣布，自明年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國年紀逾6個月以上尚未接種的民眾接種，至疫苗用罄為止。

疾管署發言人曾淑慧在例行疫報表示，因應低溫讓呼吸道病毒等病原更活躍，加上年底活動增加，都會造成傳染風險增加，為提升疫苗接種人口涵蓋率，發揮疫苗最大效益，擴大公費流感疫苗接種對象。

曾淑慧說明，今年受疫苗變色事件與2次颱風影響，公費流感疫苗接種數與去年同期相差約50萬劑；經傳染病防治諮詢會流感防治組會議決議擴大，接種對象包含具有中華民國國民身分，或持有居留證的外籍人士。

今年度公費流感疫苗，自10月1日起分階段開放接種，11月1日起已開放第2階段，無高風險慢性病的50歲至64歲民眾，皆可接種公費疫苗。疾管署統計，截至12月16日，公費疫苗總接種數約562.6萬劑，整體疫苗使用率逾85%，剩餘量約96萬劑。

（疾管署提供）

疾管署指出，長者及幼兒是感染流感後發生重症和死亡風險最高的族群，流感疫苗雖然無法完全避免感染，但卻是世界衛生組織建議降低重症和死亡最有效的手段，呼籲65歲以上長者、高風險慢性病人、學生及學齡前幼兒等重點族群，盡快在公費流感疫苗開放全民開打前接種疫苗，以儘早獲得保護力。

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疾管署表示，目前全國約有4000餘家合約院所提供接種服務，建議民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所名單，並向合約院所預約，以確保可施打到疫苗。

疾管署提醒，國內流感疫情即將進入流行期，且明年農曆春節較往年提早，請民眾儘早接種，以於疫情達高峰前獲得足夠保護力。近期氣溫偏低，為防範流感衝擊，民眾除接種疫苗，應養成良好衛生習慣，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。（編輯：管中維）1131217