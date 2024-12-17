腸病毒疫情降 估114年1月中下旬才脫離流行

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（中央社記者曾以寧台北17日電）疾管署今天表示，國內腸病毒疫情呈下降趨勢，但仍處流行期，預估明年1月中下旬才脫離流行。尤其近日天氣寒冷，疾管署提醒民眾注意孩童是否遵循洗手5步驟，正確以肥皂洗手。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在例行疫報說明，12月8日至14日門急診就診計1萬7508人次，較前一週2萬2279人次下降21.4%， 腸病毒 腸病毒小百科 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上

除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高

傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染

典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 疫情處於下降階段，但仍處流行期，也仍是10年同期最高，預期明年1月中下旬脫離流行，呼籲注意孩童重症前兆。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，近4週實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型、克沙奇A2型及腸病毒D68型，社區仍持續具其他腸病毒型別活動。今年累計8例腸病毒感染併發重症病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型、克沙奇B3型及克沙奇B4型各1例。

疾管署提醒，近日天氣寒冷，可能影響孩童濕洗手意願，呼籲家長及教托育人員協助教導孩童遵循「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟正確肥皂勤洗手，特別是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」等時機，輔助孩童維持良好衛生習慣，以降低腸病毒傳播機率。

疾管署表示，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲大人小孩皆應持續採行相關預防措施，保持良好個人衛生習慣、注意居家及學習環境的通風及定期清潔消毒、時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入人多擁擠的公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒的感染與侵襲。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速。疾管署表示，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應儘速送到大醫院接受治療。（編輯：張雅淨）1131217