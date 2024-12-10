腸病毒新增1重症 北部男嬰併發腦膜炎住加護

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北10日電）疾管署今天公布，新增1例腸病毒重症，為北部未滿1個月男嬰，併發腦膜炎、心肌炎、肝功能異常、血小板下降、凝血功能異常等重症住加護，已出院，目前為今年最年幼腸病毒重症個案。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，12月1日至7日門急診就診計2萬1911人次，較前一週下降19.3%，儘管疫情出現反轉向下情形，但整體疫情仍處於高點，另上週就診人次以0到4歲幼兒為主、占46.0%，而10到14歲近期呈增加趨勢。

腸病毒新增1例重症，疾管署防疫醫師林詠青說明，為北部未滿1個月男嬰，本身沒有潛在疾病，出生第5天出現間歇性發燒、食慾、尿量減少、活力差等症狀就醫，同日轉診後發現有黃疸、輕微心搏過速及因發燒疑似敗血症、脫水等情形，收住新生兒加護病房。

林詠青說明，該個案經通報檢驗後確認感染克沙奇病毒B3，併發腦膜炎、心肌炎、肝功能異常、血小板下降、凝血功能異常等重症，治療後症狀改善，住院2週左右已出院，目前為今年最年幼重症個案。產婦在產前沒有不適，個案出生後，無論是醫院或後續在護理之家，都沒人出現疑似症狀，感染源有待釐清。

據疾管署統計，今年累計8例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型、克沙奇B3型及克沙奇B4型各1例 ，其中6例為未滿1歲幼童，呼籲民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

而近4週實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型、克沙奇A2型及腸病毒D68型，社區仍持續有其他腸病毒型別活動。

疾管署發言人曾淑慧說，這一波腸病毒疫情高峰出現在前2週，單週就診人次破2.7萬人次，已超越前一波高點的2016年夏秋疫情，是近10年、也是史上最高峰。疾管署最新預測，明年1月中旬、下旬就有機會脫離流行期，不過民眾還是不能掉以輕心，因為秋冬呼吸道疫情上升，還是要注意感染。（編輯：張雅淨）1131210