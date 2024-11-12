腸病毒週就診近2.1萬超過春夏最高點 可能11月中達高峰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北12日電）衛福部疾管署今天表示，上週腸病毒門急診就診計2萬913人次，已超過春夏最高點且仍在上升；並增1例重症，南部8歲男童雙腳無力，併發急性無力肢體麻痺重症住加護病房。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，11月3至9日 腸病毒 腸病毒小百科 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上

除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高

傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染

典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 門急診就診共2萬913人次，較前週1萬9982人次上升4.7%，且已經超過春夏最高單週就診人次，6月下旬的2萬282人次；疫情仍呈上升趨勢且處高原期。

疾管署並公布新增1例腸病毒重症，防疫醫師林詠青說明，為南部8歲男童，沒有潛在病史，11月初發生雙腳無力、且有疼痛情況，到醫院就醫，開立口服藥物，症狀一度改善。但當晚又發燒，家屬帶去就醫時，發現口腔有泡疹性咽峽炎，且有步態不穩狀況，診所建議轉診醫院就醫。

林詠青指出，男童到醫院檢查發現，手部有紅疹、口腔上顎有潰瘍，但電腦斷層沒有明顯異常，醫師懷疑腸病毒併發重症急性無力肢體麻痺，迅速收治加護病房，治療後症狀改善迅速，隔天轉出加護病房、住院第6天順利康復出院。確診為感克沙奇A16病毒。

疫調狀況，林詠青說，男童同住接觸者都沒有疑似症狀，同班同學有1人有疑似腸病毒症狀，推測同學可能為感染源，也不排除接觸社區無症狀感染者導致感染。

腸病毒疫情，疾管署發言人羅一鈞說，仍在往上增加中，預估11月中才會到最高峰，屆時單週就診人次上看2.2萬，高原期持續到11月底才會明顯下降，12月底才會脫離流行；最新停班課統計，10月20到26日，全國共有347班，含263班幼兒園、27班國小等。

李佳琳說，近4週實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型；其他克沙奇A型及 腸病毒D68型 腸病毒D68型小百科 腸病毒D68型

腸病毒D68型主要可透過糞口、飛沫、接觸傳播，傳染力強。常見症狀包括發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛等，嚴重可能引發肺炎、肢體麻痺等併發症。國內歷年皆僅有零星感染案例，但並無流行疫情。 腸病毒D68型目前尚無疫苗，治療以支持性療法為主。大多數人感染為輕症預後良好，但若家中孩童感冒後出現喘、呼吸困難或急性肢體無力症狀，如：突然手舉不起來、步態不穩等變化需儘速就醫。 資料來源：衛福部疾管署、台中榮民總醫院 看更多 關閉 等病毒亦持續於社區活動，疫情傳播風險持續。今年累計7例腸病毒重症，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型及克沙奇B4型各1例，其中5例未滿1歲。（編輯：李亨山）1131112