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疫後疏於個人衛生 雲林腸病毒停班數較112年同期高

2024/11/12 15:03
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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林縣教托育機構因應腸病毒疫情停課班級數本月至10日有59班，比去年同期高，衛生局長曾春美分析，與民眾在疫情後疏於個人衛生有關，呼籲民眾落實良好的個人衛生習慣。

根據雲林縣衛生局統計，今年11月1日至10日有59班停課，去年11月僅21班。

曾春美今天表示，腸病毒流行期為每年3至4月，確診人數在5到6月達到高峰，暑假期間脫離流行，直至9月開學後才會再出現一小波疫情。今年腸病毒疫情卻反常，明明進入冬季，確診人數卻持續攀升。

曾春美說，雲林縣今年迄今為止腸病毒感染併發重症確定病例0例，但因腸病毒疫情停課班級數，10月份達227班級數，11月份統計至10日已有59個班級停課。她分析，腸病毒持續好發，原因與民眾疏於個人衛生有關。

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衛生局提醒民眾，無論成人、幼兒，都有感染腸病毒的可能，請落實肥皂洗手等個人手部衛生；教托育機構及家庭照顧者應定期清潔環境及重點消毒，時常清洗消毒兒童常接觸的物品及玩具，並持續教導學童養成良好的個人衛生習慣，加強學童勤洗手、生病在家休息等防疫觀念。

雲林縣虎尾國小校長蔡孟真指出，今年腸病毒疫情相當反常，上半年只有1班因腸病毒停課，此學期開學至今已停課5班，目前陸續復課，尤其本週學校舉辦戶外教學，採各班級1輛車方式，避免交叉感染。（編輯：郭諭儒）1131112

曾春美
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