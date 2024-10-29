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腸病毒疫情反常升溫 疾管署：估年底脫離流行

2024/10/29 15:25（10/29 19:58 更新）
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疾管署發言人羅一鈞（中）29日指出，今年腸病毒疫情反常，進入秋冬還在上升，過去只曾在2016年看到過冬天有明顯腸病毒疫情。依模式推估，目前到11月底前都是高原期，預估最高點就診人次會在1.9萬到2萬人次間，11月底後疫情下降，12月底才會脫離流行期。中央社記者曾以寧攝 113年10月29日
疾管署發言人羅一鈞（中）29日指出，今年腸病毒疫情反常，進入秋冬還在上升，過去只曾在2016年看到過冬天有明顯腸病毒疫情。依模式推估，目前到11月底前都是高原期，預估最高點就診人次會在1.9萬到2萬人次間，11月底後疫情下降，12月底才會脫離流行期。中央社記者曾以寧攝 113年10月29日
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（中央社記者曾以寧台北29日電）疾管署今天表示，10月20日至26日腸病毒門急診人次較前1週上升10.3%；今年疫情反常，目前已進入高原期，預估11月底後才會下降，12月底脫離流行。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳在疫報說明，監測資料顯示，20日至26日門急診就診計1萬8266人次，較前1週上升10.3%，疫情呈上升趨勢且處流行期。

李佳琳指出，近4週實驗室監測顯示，腸病毒

腸病毒小百科

  • 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上
  • 除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高
  • 傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染
  • 典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症

資料來源：衛福部疾管署

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以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型；較易造成重症的D68型則新增2例輕症，分別為中部2歲及3歲幼童，皆已痊癒；其他克沙奇A型病毒也持續於社區活動，疫情傳播風險持續。

疾管署發言人羅一鈞指出，今年腸病毒疫情反常，到了秋冬還在上升，過去只曾經在2016年看到過冬天有明顯腸病毒疫情。依模式推估疫情，目前到11月底前都是高原期，預估最高點就診人次會在1.9萬到2萬人次之間，11月底後疫情下降，12月底才會脫離流行期。

羅一鈞提醒，今年腸病毒疫情最高峰落在26週（約6月底），當時單週就診2萬282人次，後續疫情若持續升溫，有可能會超過春夏那波疫情，創今年新高；但通常氣溫下降，腸病毒病毒活躍程度也會下降，因此後續疫情是否受天氣改變影響仍要觀察。

流行期拉長，羅一鈞提醒，一定還是會造成小朋友感染、停班課狀況，提醒家長注意小朋友洗手衛生，天氣寒冷，小朋友洗手可能洗不動、洗不久，因此家庭或校園都要注意小朋友是否落實洗手口訣與動作。

疾管署統計，今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。（編輯：管中維）1131029

#疾管署
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疾管署發言人羅一鈞（中）29日指出，今年腸病毒疫情反常，進入秋冬還在上升，過去只曾在2016年看到過冬天有明顯腸病毒疫情。依模式推估，目前到11月底前都是高原期，預估最高點就診人次會在1.9萬到2萬人次間，11月底後疫情下降，12月底才會脫離流行期。中央社記者曾以寧攝 113年10月29日
疾管署發言人羅一鈞（中）29日指出，今年腸病毒疫情反常，進入秋冬還在上升，過去只曾在2016年看到過冬天有明顯腸病毒疫情。依模式推估，目前到11月底前都是高原期，預估最高點就診人次會在1.9萬到2萬人次間，11月底後疫情下降，12月底才會脫離流行期。中央社記者曾以寧攝 113年10月29日
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