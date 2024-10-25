台灣醫療報導獎 中央社獲平面類優勝、佳作2獎項

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涉己新聞

（中央社記者曾以寧台北25日電）台灣醫療報導獎得獎名單今天出爐，中央通訊社抱回平面類2獎，其中「腸病毒25年－從一場疫病到國產疫苗問世」獲優勝，「老醫師的偏鄉醫療－醫護傳承偏鄉醫療平權」獲佳作。

中華民國醫師公會全國聯合會為提升台灣醫師與醫療形象，鼓勵民眾、新聞及醫療從業人員重視醫藥新聞報導與評論，改善醫療環境、促進醫病關係和諧，舉辦台灣醫療報導獎，盼報導台灣醫療的正向力量。

今年台灣醫療報導共分為平面類、新媒體類、廣電類以及徵文類，今天公布得獎名單，中央通訊社榮獲平面類優勝及佳作等2獎項，預計於11月9日第77屆醫師節慶祝大會中舉辦頒獎典禮。

本屆台灣醫療報導獎平面類特優由商業週刊「消失的兒科」獲得；優勝由中央通訊社「腸病毒風暴25年－從一場疫病到國產疫苗問世」、台北慈濟醫院「【熱血YOUNG醫】系列共4篇」獲得；佳作則由遠見雜誌「重新設計你的百歲人生」、今周刊「誰讓健保加速崩壞？」、中央通訊社「老醫師的偏鄉醫療－醫護傳承偏鄉醫療平權」獲得。

新媒體類部分，特優由TVBS健康2.0「糖尿病大解密」獲得；優勝由嘉義基督教醫院「極重度脊椎側彎矯正 國際人道醫療紀錄：誠心所願 讓生命轉彎」、親子天下「照顧花蓮一半以上自閉兒、陪伴偏鄉早療兒長大的『醫生阿北』梁忠詔」獲得；佳作則由NOWnews今日新聞「缺血風暴：誰是吸血鬼？」、聯合報元氣網「醫起走巴｜瑞美奶奶的3份禮物」、三立新聞台「奕起聊健康」獲得。

廣電類特優作品為三立新聞台「讓台灣角落有『醫』靠－白袍之愛」獲得；優勝為壹電視「醫護出走 未來我的病誰來顧？」、民視「陪爸爸最後一段路」獲得；佳作獲獎作品為鏡新聞「把醫療送到家 實現就醫平權 台灣浪漫醫師Dr.Taiwan」、警廣「奉獻『醫』生 吳子鈞為精障者圓夢」、公視台語台「在宅醫療系列：拄著好所宅診所、做伙來去社區開病房」獲得。

徵文類方面，特優作品為「最好的選擇」，優勝作品為「救命，會讓人忘了害怕」、「善念的總和，病人都記得」、「從醫生涯艱難課題：親手送走醫院同仁」和「醫師暖心一句話救了我們一家」；佳作則有「彼岸－寫於值班後」、「時間會過去，感動會留下」、「安寧病房的孩子」、「用心守護－新時期醫療的溫暖瞬間」。（編輯：陳政偉）1131025