腸病毒罕見秋冬流行創10年同期新高 可能11月下旬達高峰

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（中央社記者曾以寧台北5日電）疾管署今天表示，腸病毒上週門急診就診破1.9萬人次，為近10年同期新高。針對罕見秋冬流行，疾管署發言人曾淑慧推測，病毒型別多，加上COVID-19期間小朋友未染腸病毒導致。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉在例行疫報說明，監測資料顯示，10月27日至11月2日 腸病毒 腸病毒小百科 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上

除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高

傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染

典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 門急診就診共1萬9460人次，較前1週上升4.7%，疫情呈上升趨勢且處流行期，且為近10年同期新高。

郭宏偉說明，近4週實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型；其他克沙奇A型病毒及 腸病毒D68型 腸病毒D68型小百科 腸病毒D68型

腸病毒D68型主要可透過糞口、飛沫、接觸傳播，傳染力強。常見症狀包括發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛等，嚴重可能引發肺炎、肢體麻痺等併發症。國內歷年皆僅有零星感染案例，但並無流行疫情。 腸病毒D68型目前尚無疫苗，治療以支持性療法為主。大多數人感染為輕症預後良好，但若家中孩童感冒後出現喘、呼吸困難或急性肢體無力症狀，如：突然手舉不起來、步態不穩等變化需儘速就醫。 資料來源：衛福部疾管署、台中榮民總醫院 看更多 關閉 也持續於社區活動，疫情傳播風險持續。

停班課狀況，曾淑慧指出，最新統計停班課數為265班，較前週183班多，分別為國小25班、幼兒園186班、其他54班。

至於疫情走向，曾淑慧說明，今年就診人次，疾管署預測指出目前疫情正在上升到持平的階段，可能有上下波動情況，預計疫情最高峰會落在11月下旬，屆時可能每週會有2萬就診個案，12月下旬才會脫離流行期。

腸病毒疫情多是從3月底到4月初進入流行，5月底6月初為疫情高峰，放暑假後下降，並在9月開學後又有1小波。但今年罕見暑假疫情未脫離流行且在秋冬上升，曾淑慧分析，因腸病毒型別有非常多種，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間感染腸病毒者較少，累積了一些較易感染的族群導致。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，在人與人密切接觸、互動頻繁的地方最容易傳播，如家庭、幼兒園、安親班及托嬰中心等，呼籲多加留意嬰幼兒健康狀況，並加強教導學童落實肥皂勤洗手，及生病在家休息，並注意居家、學習環境的通風及定期清潔與重點消毒，定期以含氯漂白水清潔消毒環境及幼兒常接觸物品。

此外，成人外出或工作返家後，應先更衣再摟抱幼兒，孕婦、新生兒及幼童盡量避免與病患接觸，降低病毒傳播的機會，醫院嬰兒室、托嬰中心及產後護理之家並應落實訪客管理規範及相關感染管制措施。（編輯：管中維）1131105

疾管署5日表示，腸病毒上週門急診就診破1.9萬人次，為近10年同期新高。發言人曾淑慧（左）說明，疾管署預測指出目前疫情正在上升到持平的階段，就診人次可能有上下波動情況，預計最高峰會落在11月下旬，12月下旬才會脫離流行期。中央社記者曾以寧攝 113年11月5日