金門腸病毒疫情 累計893學幼童輕症、99班停課

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（中央社記者吳玟嶸金門13日電）金門縣衛生局表示，金門縣今年截至11月11日，腸病毒感染輕症學幼童累計893人，採自主性停班停課措施班級共99班，受影響人數2033人。

衛生局透過新聞稿表示，國內腸病毒疫情處高點且高於近10年同期，金門縣疫情與全國一致，近期仍持續接獲托育機構通報，截至11月11日腸病毒感染輕症學幼童累計893人，採自主性停班停課措施班級共99班，受影響人數2033人。

衛生局表示，針對罕見秋冬流行，疾病管制署推測可能因腸病毒型別非常多種，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間感染腸病毒者較少，累積了一些較易感染的族群導致，預計疫情最高峰會落在11月下旬，12月下旬才會脫離流行期，請金門鄉親務必小心防範。

衛生局說，依金門縣「因應腸病毒疫情停課作業要點」，學生經醫師診斷為腸病毒感染時，應在家自主健康管理7天，不可上學及安親班，家長應主動通報校方，並在家休息避免與其他幼兒接觸，減少出入公共場所，以降低交叉感染機會。

衛生局也提醒，腸病毒傳染力強，在人與人密切接觸、互動頻繁地方最容易傳播，如學校、安親班及托嬰中心等，呼籲家長多加留意嬰幼兒健康狀況，並加強教導幼童落實肥皂勤洗手，及生病在家休息，並注意居家、學習環境通風及定期清潔與重點消毒，定期以含氯漂白水清潔消毒環境及幼兒常接觸物品。（編輯：謝雅竹）1131113