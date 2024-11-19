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腸病毒單週就診破2.2萬人次 疫情高峰估持續至11月底

2024/11/19 17:12（11/19 17:32 更新）
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疾管署提醒，天氣轉冷，可能影響孩童落實肥皂洗手的意願，家長及教托育人員可協助教導孩童正確洗手，降低腸病毒傳播風險。（中央社檔案照片）
疾管署提醒，天氣轉冷，可能影響孩童落實肥皂洗手的意願，家長及教托育人員可協助教導孩童正確洗手，降低腸病毒傳播風險。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧台北19日電）疾管署今天表示，上週腸病毒門急診就診破2.2萬人次，為10年同期最高，單週停班課數329班則高於過去4年同週。發言人羅一鈞說，目前疫情已到最高點，預估高原期維持至11月底。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報指出，監測資料顯示，11月10日至16日腸病毒

腸病毒小百科

  • 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上
  • 除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高
  • 傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染
  • 典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症

資料來源：衛福部疾管署

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門急診就診計2萬2313人次，較前一週上升4.8%，為10年同期最高。
郭宏偉指出，近4週實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型，其他克沙奇A型及腸病毒D68型

腸病毒D68型小百科

腸病毒D68型

腸病毒D68型主要可透過糞口、飛沫、接觸傳播，傳染力強。常見症狀包括發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛等，嚴重可能引發肺炎、肢體麻痺等併發症。國內歷年皆僅有零星感染案例，但並無流行疫情。

腸病毒D68型目前尚無疫苗，治療以支持性療法為主。大多數人感染為輕症預後良好，但若家中孩童感冒後出現喘、呼吸困難或急性肢體無力症狀，如：突然手舉不起來、步態不穩等變化需儘速就醫。

資料來源：衛福部疾管署、台中榮民總醫院

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等亦持續於社區活動，疫情傳播風險持續。今年累計7例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型及克沙奇B4型各1例，其中5例為未滿1歲幼童。

關於腸病毒疫情，羅一鈞表示，目前已到最高點，單週就診破2.2萬人次，與先前預估差不多，且從最近2週就診人次來看，上升趨勢已有下降狀況，有可能下週開始就診人次就會持平或反轉，不過仍要觀察疫情變化。

羅一鈞指出，停班課10月27日至11月2日共329班，高於過去4年同週，包含幼兒園250班、國小35班、托嬰中心等其他機構44班，比前一週共347班下降；但預估高原期仍會持續到11月底，呼籲注意小朋友洗手和重症前兆。

疾管署提醒，時序入冬，天氣轉冷，可能影響孩童落實肥皂洗手的意願，提醒家長及教托育人員協助教導孩童正確洗手，降低腸病毒傳播風險。

疾管署表示，腸病毒傳染力強，無論成人、小孩都有感染風險，大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染，最有效的預防方法為使用肥皂或洗手乳勤洗手，並維持良好衛生習慣。（編輯：張雅淨）1131119

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