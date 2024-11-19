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流感重症死亡10年同期新高 40多歲女咳1週急診不治

2024/11/19 15:50（11/19 16:00 更新）
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（中央社記者曾以寧台北19日電）疾管署今天表示，上週新增17例流感重症、其中8死，本流感季重症及死亡續創10年同期新高；最年輕死亡個案為北部40多歲患有甲狀腺亢進的女性，咳1週後惡化，就醫當天亡。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉在例行疫報上表示，本流感

流感小百科

流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病。流感病毒有A、B及C型，A型和B型幾乎每年引起季節性的流行，C型則以輕微的上呼吸道感染為表現，且一般不會造成流行。

流感症狀是什麼？、包括發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛及疲倦等。高危險群的病患，可能引發嚴重併發症，甚至導致死亡，其中最常見併發症為肺炎。

何時要就醫？

流感病程演變快速，有流感症狀應立即戴口罩就近診所就醫，並依醫囑服用藥物。出現危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、意識改變、血壓低等，請儘速轉診至大醫院，掌握治療的黃金時間，以降低重症及死亡風險

雖然流感傳染力很強，但大部分患者多屬輕症，因此上學、上班的民眾，如有發燒、類流感症狀時，至少要在家休息數天，約一週會痊癒；惟少數患者（如老年人、幼兒及其他高危險族群）可能會出現嚴重併發症，感染後應儘速就醫。

如何預防保健？

加強個人衛生習慣，勤洗手，避免接觸傳染。流感流行期間，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。最好的預防方法是施打流感疫苗，健康成年人大約可達70%至80%之保護，而65歲以上等高危險群尤應接受疫苗接種，以防感染流感引起之併發症。

資料來源：衛福部疾管署

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季自10月1日起截至11月18日，累積219例流感併發重症病例（206例A型H1N1、9例A型H3N2、2例A型未分型、2例B型），其中34例死亡，流感併發重症確定病例數及死亡數均為10年同期最高，且死亡個案均未接種本季疫苗。

疾管署發言人羅一鈞說明，上週新增17例重症，其中8例死亡。目前輕症就診人次是7月以來最低點，目前還沒有看到攀升跡象，多數個案也都還是夏季流行的A型H1N1，因此仍預估12月初或中旬才會進入流行期。

不過，羅一鈞說，最大變數是下週冷空氣來襲，後面若還有冷氣團、寒流影響，就可能帶動流感和其他呼吸道疫情升溫，且因A型流感殺傷力較強，呼籲符合資格的民眾接種流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，降低感染後發生重症和死亡風險。

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防疫醫師鄔豪欣說明新增的死亡個案中，年紀最輕為40多歲北部女性，有甲狀腺亢進代謝性疾病，沒有接重本季流感疫苗；11月5日開始斷斷續續咳嗽，但症狀持續，且出現發燒、呼吸急促，發病第7天到急診就醫，已呼吸衰竭，雖然插管且給予抗生素和抗病毒藥物治療，仍在當天因肺炎、呼吸衰竭、肺水腫死亡。

重症個案部分，鄔豪欣說明，年紀最小個案為中部10多歲女童，有先天性神經發展異常，長期臥床在家使用呼吸器，沒有接種本季疫苗；7日起斷斷續續發燒，5天後惡化，呼吸急促、痰多，急診就醫發現血氧偏低、X光發現已有肺浸潤狀況，流感快篩為A型陽性，給予抗病毒藥物後轉加護病房，仍在住院中。（編輯：管中維）1131119

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